Vereadores, prefeito e deputado visitam obras de desassoreamento da represa de Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta sexta-feira, 24, vereadores, o prefeito Jorge Seba, o deputado estadual Carlão Pignatari (presidente da Alesp) e diretores da Saev Ambiental de Votuporanga visitaram as obras de desassoreamento da represa municipal.

Os vereadores Daniel David – presidente da Câmara, Jurandir Silva, Chandelly Protetor e Jezebel Silva, participaram da visita de acompanhamento das obras de desassoreamento da represa que abastece Votuporanga.

Conforme o prefeito Jorge Seba, as obras estão em ritmo acelerado e, após a conclusão, a represa terá sua capacidade de armazenamento de água aumentada, possibilitando o abastecimento do município com o reforço dos poços profundos que Votuporanga possui.

Por causa da chegada de novas máquinas, o prefeito, o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, e o superintendente adjunto da autarquia, Luciano Passoni, convidaram as demais autoridades para acompanharem os serviços na manhã desta quinta-feira (9/2) a obra de desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”.

A partir de agora, além da escavadeira da Prefeitura de Votuporanga, a obra de desassoreamento conta com uma máquina draga e um conjunto de embarcadas, ambos do Programa “Rios Vivos”, do Governo de São Paulo, que tem como gestor e executor o Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) Rio Preto.

Votuporanga faz parte do programa estadual de revitalização e sustentabilidade hídrica, graças ao intermédio do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado Carlão Pignatari.

O programa “Rios Vivos” prevê o desassoreamento de córregos que contribuem no abastecimento da Represa Municipal, encaminhando máquinas e operários, sem custo para a Prefeitura de Votuporanga e para a Saev Ambiental. “Faço questão de acompanhar de perto essa obra tão importante para a nossa cidade. Com o desassoreamento da Represa Municipal é possível aumentar a capacidade de armazenamento de água e, consequentemente, a Saev Ambiental consegue assegurar o abastecimento regular para as próximas décadas”, afirmou o prefeito de Votuporanga.

Desde a inauguração em 1970, a Represa Municipal sofre, ao longo dos anos, com o acúmulo de areia devido às ações humanas e fenômenos naturais.

Assim, o processo de desassoreamento gera benefícios imediatos, tais como o aumento do espaço de armazenamento da água e a desobstrução de nascentes que estavam assoreadas.

Há mais de cinco décadas, o volume original de armazenamento da represa de captação era de 906.781,20 m³ de água. Em 2021, de acordo com dados do estudo batimétrico, realizado pela Saev Ambiental, este volume de armazenamento caiu para 332.540,70 m³ de água.

“O objetivo principal da Saev Ambiental nesta obra de desassoreamento é de que a Represa Municipal volte, após a conclusão do desassoreamento, a operar com uma capacidade de armazenamento de pelo menos 816.000,00 m³ de água”, afirmou o superintendente da autarquia.

O superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni, explicou ainda que conjunto de embarcadas é responsável pelos serviços de remoção de sedimentos, só que desta vez o trabalho está focado exclusivamente no eixo da represa de captação, o que representa a limpeza da área central.

Segundo ele, no ano passado, na Represa Municipal foram retirados 1.500 caminhões de sedimentos, o que equivale de 15 a 18 mil m³ de sedimentos.

De janeiro deste ano até agora, aproximadamente sete mil m³ de sedimentos já foram retirados também do local.

Todos os processos envolvendo a obra de desassoreamento da Represa Municipal são feitas com equipamentos da alta tecnologia e profissionais qualificados, o que possibilita que o trabalho seja realizado de maneira segura e benéfica ao meio ambiente.

Para o presidente da Câmara de Vereadores “é um antigo sonho da população e muito reivindicada pelo Legislativo. Vai possibilitar o abastecimento da nossa represa para as futuras gerações, além do que, a represa terá obras de melhorias, além de sua capacidade aumentada, também vai se tornar um dos nossos cartões postais da cidade”, destacou Daniel David.