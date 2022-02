Santa Casa de Votuporanga recebe a doação de 132 quilos de alimentos

Dona Eva e seu Rubens destinaram para o Hospital quatro quilos de vagem, oito quilos de limão e 120 quilos de açúcar

Mais uma contribuição de alimentos chegou na Santa Casa de Votuporanga. E os doadores todos já conhecem: Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro, com o seu projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação”.

Desta vez, foram destinados 132 quilos de alimentos no total, sendo quatro quilos de vagem, oito quilos de limão e 120 quilos de açúcar. Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

Dona Eva lembrou de como tudo começou. “É sempre muita alegria colaborar com o Hospital. Antes, ajudávamos com 30 quilos de macarrão. Conseguimos aumentar para 80 quilos, além de incluir mais itens como café, achocolatado, entre outros. Recentemente, produtores e donos de hortas integraram nossa corrente do bem, agregando com hortifrutis”, contou.

“Fazemos de coração, o que conseguirmos arrecadar vamos trazer, porque acompanhamos este belo trabalho da Santa Casa”, complementou Seu Rubens.

O nutricionista João Carlos Bragato agradeceu a doação. “O nosso Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital auxilia no pleno desenvolvimento do assistido, produzindo cardápios diferenciados com qualidade, sabor e levando em consideração a individualidade de cada paciente. São cinco refeições diárias e a colaboração do casal Dona Eva e Seu Rubens nos ajuda na preparação dos pratos. Nosso muito obrigado”, concluiu