Estado tem 402 cidades sem óbitos por Covid-19 na última semana

O Estado de São Paulo identificou 402 municípios sem novas mortes por COVID-19 registradas na última semana, indicando que mais de 62% das cidades paulistas não tiveram vítimas da doença desde 15 de agosto. O balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença.

Além disso, 60 municípios não tiveram novos casos confirmados no período.

A constatação foi feita a partir de análise dos dados deste domingo (22) com o anterior (15), disponibilizados para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado. As informações foram registradas pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde para notificação dos casos graves e mortes, e no E-SUS, onde são notificados os casos leves.

Os balanços são superiores aos identificados em comparação similar realizada no intervalo de 28 de julho a 4 de agosto que apontava 346 municípios sem novos óbitos naquela semana, e 31 sem casos.

São Paulo já vacinou mais de 96% de sua população adulta com pelo menos uma dose de vacina contra COVID-19. O Vacinômetro já superou um total de 47,87 milhões doses aplicadas desde o início da campanha, somando 32,85 milhões de primeira dose, 13,87 milhões de segunda e 1,13 milhão de dose única. Mais de 32% da população geral de SP já completou seu esquema vacinal, garantindo proteção completa contra a COVID-19.

A evolução da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/. Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.