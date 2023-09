Santa Casa de Votuporanga premia moradores do bairro Bom Clima

Por meio da campanha “Saúde que dá Prêmios”, três votuporanguenses ganharam uma televisão e dois celulares

Colaborar com a Santa Casa de Votuporanga rende prêmios! A campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pelo Hospital em parceria com a Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente (Saev Ambiental) e TV Unifev, fez novos ganhadores, que foram contemplados com TV e dois celulares.

O sortudo foi João José da Silva, morador da Rua Oiapoc, no bairro Bom Clima. Ele foi contemplado com uma televisão. “Faz mais de 15 anos que colaboro. Vi, na época, uma reportagem para ajudar o Hospital e comecei a doar. Estou até hoje. É um dinheiro que não faz falta e auxilia a Instituição. Estamos sempre precisando da Santa Casa”, disse.



A vizinha Alessandra Renata Zanini ganhou um celular. “Contribuímos há mais de três anos. Tudo que é feito em forma de caridade, visando o melhor para o próximo, reverte em bem para a gente, como a saúde”, afirmou.

Maria Emilia Jorge também recebeu um celular e fez questão de ressaltar a parceria de sucesso entre Saev Ambiental e Santa Casa. “É muito gratificante esse incentivo na conta de água. O Hospital nos atende muito bem e esse auxílio é merecido”, falou.

A entrega dos prêmios contou com a participação de Eliéverson Cirilo Zanfolin, chefe do Departamento Comercial e Diego Carlos Mellin Villela, chefe da Divisão de Clientes e Faturamento da Saev Ambiental. “A Saev tem parceria com foco em ajudar a Instituição filantrópica, que atende não só Votuporanga como também a região. Faço convite para todos participarem do “Saúde que dá Prêmios”, procurem o Hospital. Faça sua contribuição, ajude sua cidade e quem tanto beneficia os pacientes”, ressaltou Eliéverson.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, parabenizou os ganhadores. “A ajuda que oferecem por meio das doações na conta de água é utilizada com as despesas que o Hospital tem com o SUS – Sistema Único de Saúde, permitindo a melhora dos atendimentos e serviços oferecidos. Agradecemos imensamente o gesto e que esses prêmios simbolizem o ato de solidariedade”, ressaltou.

Ele também agradeceu os parceiros TV Unifev e Saev. “A campanha só é possível graças ao apoio da autarquia e da TV, que nos dão suporte para que a ação possa abranger toda a cidade, com transparência e credibilidade”, complementou.

Quer participar da campanha? Entre em contato com a equipe de Captação de Recursos no telefone (17) 3405-9133.