Evento de empreendedorismo movimenta Cidade Universitária

Ideathon foi realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SP)

Empreendedorismo, criatividade e inovação foram os temas do primeiro Ideathon realizado pela Unifev, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SP), na tarde do último sábado (dia 26), na Cidade Universitária.

Mais de cem pessoas, entre alunos e comunidade, aproveitaram para aprender sobre o universo das startups no evento, que foi organizado pelo Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite) da Unifev, coordenado pelas Profa. Ma. Lilian B. Sanches Rodrigues e Profa. Ma. Mariane A. Barbará Zanin.

A grande novidade do programa foi a participação da Associação Brasileira de Startups (Abstartups). Com metodologia e expertise, Danilo Picucci, diretor de comunidade da empresa, guiou os jovens participantes em uma jornada de conhecimento pelos pilares principais da associação: informação, promoção e representatividade.

“O empreendedorismo é um dos maiores motores de transformação positiva em nosso país, e o empreendedorismo tecnológico, por meio das startups, pode acelerar muito esse processo, trazendo oportunidades de renda, geração de emprego e distribuição de imposto. Por isso, ensinamos, capacitamos, conectamos e advogamos para as pessoas tirarem as ideias do papel” explicou.

Guilherme Lui, consultor do Sebrae, contou um pouco sobre o Ideathon. “Hoje, disseminamos muita inovação, ideias e proposição de problemas, aqui. Com foco na validação, pudemos dar caminhos para os participantes serem realizadores de alta eficiência”, incentivou.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, não economizou elogios pela iniciativa. “É realmente muito bom poder apreciar jovens interessados nesse ambiente de aceleração à educação empreendedora no ensino superior. Para a Unifev, é claro que essas competências são fundamentais na formação dos futuros profissionais, por isso estamos dedicados a oferecer cada vez mais experiências enriquecedoras como esta. Nota dez!”, concluiu.