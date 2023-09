Crescimento de casos de acidentes com escorpiões: o perigo oculto nos entulhos de construção

O Estado de São Paulo está enfrentando uma preocupante onda de acidentes com escorpiões. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), nos primeiros sete meses de 2023, foram registrados mais de 24,2 mil casos de acidentes com escorpiões, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. As regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto são as mais afetadas. Este cenário, já grave, evidencia uma faceta ainda mais preocupante quando olhamos para a origem dos habitats desses animais: o acúmulo de entulhos de construção em áreas urbanas.

Entulhos de Construção: Um Problema Crescente

Com o crescimento acelerado das cidades, as obras de construção estão por toda parte. Contudo, o descarte inadequado de resíduos dessas obras tornou-se um problema crítico. Pilhas de entulho acumuladas em terrenos baldios ou ao lado de edificações tornam-se o ambiente perfeito para a proliferação de escorpiões, especialmente da espécie amarela, responsável pelos acidentes mais graves.

Os Riscos para as Crianças

As crianças são especialmente vulneráveis a esses acidentes. Segundo a SES-SP, a letalidade e a gravidade dos casos tendem a ser mais altas em crianças de até 10 anos. O sintoma de alerta mais comum é o vômito, muitas vezes acompanhado de choro intenso sem causa aparente. Este quadro exige atendimento médico imediato e possivelmente soroterapia.

A Necessidade de Ação das Autoridades

É imperativo que as autoridades atuem rapidamente para minimizar esse risco. Além de campanhas educativas, a fiscalização e o controle do descarte de materiais de construção devem ser intensificados. Penas mais duras para descarte ilegal podem ser uma medida eficaz.

Prevenção e Cuidados

Enquanto isso, a população precisa adotar medidas de prevenção como manter áreas internas e externas limpas, sem acúmulo de entulhos, folhas secas e lixo. É crucial também checar vestuários e calçados e vedar possíveis entradas para esses animais em suas residências.

Conclusão

O aumento nos casos de acidentes com escorpiões é um sinal de alerta para um problema mais amplo que envolve questões urbanas, como o descarte inadequado de entulhos de construção. É uma questão que exige ação imediata das autoridades e conscientização da população, especialmente para proteger o grupo mais vulnerável: nossas crianças.