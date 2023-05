Santa Casa de Votuporanga participa de Feira Hospitalar

Profissionais de diversos setores como CME, Centro Cirúrgico, Compras, Facilities, UTI e Engenharia Clínica estiveram no evento

A Santa Casa de Votuporanga participou em peso da Feira Hospitalar, considerada uma das mais importantes do setor da América Latina. Profissionais de diversos setores estiveram presentes para conhecer as principais inovações e práticas na área de saúde.

Colaboradores dos setores do Centro de Materiais e Esterilização (CME), Centro Cirúrgico, Compras, Facilities, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Engenharia Clínica representaram a Santa Casa. Foram eles: Natalia Fascini (enfermeira clínica do CME); Vanessa Ribeiro (supervisora de Enfermagem do Centro Cirúrgico); Arthur Bafoni, Gustavo Oliveira e Karen Andrade (compradores); Daiane Nazzi de Souza (coordenadora de Facilities); Patricia Puiti (supervisora de Enfermagem da UTI geral); Rodrigo Santoro (supervisor de Manutenção) e Sandro Trindade (analista da Engenharia Clínica).

A feira promoveu o encontro de vários segmentos da área da saúde para a criação de oportunidades de negócios, conexões no mercado e compartilhamento de conhecimentos e discussões que impulsionam gestores e especialistas a explorar as últimas inovações e tendências dos setores.

A supervisora de Enfermagem da UTI destacou a importância de estar presente em um evento como este. “Para nós da área da saúde é sempre muito importante acompanhar as novidades e evolução do setor. Participar deste momento nos trouxe várias visões e informações de como podemos melhorar nossos serviços para atender com mais qualidade os nossos pacientes”, disse.

Já Daiane falou de sua participação. “Busquei por agregar conhecimentos na Área de Hotelaria e Facilities, setor de apoio onde atuo há 9 meses e que possui interação direta com paciente, acompanhante e equipe multidisciplinar. A nossa missão é promover conforto, bem-estar e segurança nos atendimentos com hospitalidade”, afirmou.

Feira Hospitalar

A 28ª edição da Feira Hospitalar completa 30 anos neste ano e é considerada o maior evento da área hospitalar e de saúde. Participam da feira médicos, enfermeiros, diretores e administradores de hospitais, clínicas e laboratórios, fabricantes de produtos hospitalares, distribuidores, representantes, estudantes, secretarias de saúde e demais organismos públicos e privados atuantes no segmento.

“A Hospitalar exerce um papel importante, pois promove a integração entre os profissionais da saúde e o compartilhamento de conteúdos relevantes. Ficamos muito felizes com a participação de nossos profissionais de diferentes áreas que, sem dúvidas, irá aperfeiçoar a nossa assistência. A Santa Casa investe em educação permanente com esse objetivo: garantir atendimento cada vez melhor”, finalizou a gerente de Recursos Humanos, Gisele Ribeiro.