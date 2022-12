Há três vagas remanescentes para o 6º período da graduação; candidatos podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/medtransferencia até 20/01

O curso de Medicina da Unifev oferece três vagas de transferência para o 6º período da graduação. Para se inscrever, os interessados devem enviar cópias digitalizadas da documentação exigida no edital, que pode ser consultado pelo site www.unifev.edu.br/medtransferencia. As inscrições seguem até 20 de janeiro.



As vagas são válidas para os alunos que cursam a graduação em período equivalente ou posterior em outras instituições brasileiras, públicas ou privadas, autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).



A primeira etapa, de caráter eliminatório, será composta pela análise de histórico escolar e planos de ensino. O resultado será divulgado no dia 25 de janeiro, no link já citado.

A segunda etapa será uma prova escrita, marcada para o dia 27 de janeiro, composta por questões de múltipla escolha e/ou dissertativas.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Central de Relacionamento (17) 3405-9990.