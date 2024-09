Deputado Carlão Pignatari pede recursos para instalação de UTI pediátrica na Santa Casa de Votuporanga

Demanda foi feita neste sábado durante visita do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, ao hospital

O deputado Carlão Pignatari pediu, neste sábado (28), ao secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, recursos para a implantação de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica na Santa Casa de Votuporanga. A demanda foi feita durante visita do secretário à nova UTI adulto do hospital, inaugurada na semana passada com investimento de R$ 2,2 milhões intermediados pelo parlamentar junto ao governo estadual. A obra, de reforma e ampliação, dobrou a capacidade de atendimento, passando de 10 para 20 leitos.

“Esse pedido para uma UTI pediátrica aqui na Santa Casa de Votuporanga fecharia um ciclo muito importante, que é o do tratamento intensivo de saúde para todas as idades, já que já temos as UTIs adulto e neonatal. Além disso, esse investimento ajudaria a desafogar o Hospital de Base de São José do Rio Preto”, afirmou o deputado Carlão Pignatari, já agradecendo ao trabalho e apoio do secretário, do governador Tarcísio de Freitas e de toda a equipe da DRS (Divisão Regional de Saúde) responsável por Votuporanga e região.

Eleuses Paiva parabenizou a Santa Casa de Votuporanga pela nova UTI e pela qualidade, infraestrutura e excelência no serviço prestado à população, e disse que o deputado Carlão Pignatari está ajudando o governo, a ele e o governador Tarcísio na ampliação dos serviços de saúde de qualidade para a população, o que inclui a UTI pediátrica no hospital, que atende os pacientes da cidade e de outros 52 municípios da região. “Esse é um investimento de extrema importância para a nossa população”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.

O secretário de Estado da Saúde também falou que está discutindo com a direção da Santa Casa e com o apoio do deputado, a implantação do serviço de neurocirurgia no local. A especialidade requer investimentos em equipamentos de ponta, além de um corpo clínico especializado, o que é tradição do hospital de Votuporanga –que é reconhecido pela excelência no tratamento oferecido aos pacientes. “A implantação da neurocirurgia aqui seria um marco não só para Votuporanga, mas para toda a região. Essa é a vontade do nosso governador Tarcísio e da base de apoio do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo”, afirmou Eleuses Paiva.

Nova UTI

A expansão da nova UTI adulto da Santa Casa de Votuporanga foi de 543 metros quadrados. Agora, ao todo, o hospital conta com 40 leitos de UTI, sendo 30 de UTI adulto e 10 neonatal. “Quero dizer a todos e a todas de que meu trabalho em prol da saúde de Votuporanga e de toda a região, vai continuar. Estamos na melhor região do Estado e no melhor Estado do Brasil. Nossa saúde é referência e vamos nos manter na liderança. Contem comigo sempre”, disse Carlão Pignatari.

Entre as novidades, a UTI conta com um sistema completo de vigilância de sinais vitais. Por meio de uma central de monitoramento, os pacientes poderão ser monitorados 24 horas, proporcionando informações claras e precisas para uma rápida e segura tomada de decisões. Outro avanço é a central de monitoramento de bombas de infusão. Na tela, ficarão disponíveis todos os dados das medicações administradas nos pacientes.

A ampliação da UTI também foi projetada com foco na humanização. Três leitos terão TV a cabo, frigobar, Wi-Fi e sofá-cama para acompanhantes, enquanto outros dois terão antessalas. Já os 15 leitos restantes terão divisórias que asseguram a privacidade durante o tratamento. Um diferencial importante desta nova unidade é a automação das portas e torneiras, que torna o ambiente mais funcional e higiênico.

Nos últimos anos, o deputado Carlão Pignatari conquistou mais de R$ 10 milhões em investimentos para a Santa Casa de Votuporanga, o que inclui obras e melhorias, recursos para custeio dos serviços de atendimento e também aquisição de insumos e equipamentos. O provedor do hospital, Amaro Rodero, agradeceu a visita do secretário Eleuses Paiva e o apoio do deputado.