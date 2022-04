Na manhã de segunda-feira (18), a pequena Lara Vitória Carvalho de Oliveira, de um ano, morreu após ser picada por um escorpião, no bairro João Crevelaro, em Birigui (SP). De acordo com a médica pediatra Rachel Hurtado Pereira Quaresma, os efeitos de uma picada são mais intensos em crianças, por isso o cuidado deve ser redobrado.

“Principalmente nas crianças menores, a inoculação do veneno do escorpião atinge a circulação em uma velocidade mais rápida. A superfície corpórea da criança é menor do que de um adulto. Então, quanto menores, maior a chance de terem reações de moderada a grave, principalmente nas menores de cinco anos”, explica. As reações também são diferentes em casos de acidentes com adultos. “Normalmente, no adulto é uma reação local, não chega a ter esses efeitos sistêmicos, que é quando atinge os outros órgãos. No adulto, vai ter aquela reação dolorosa, muita dor, vermelhidão e inchaço local”, informou a médica.