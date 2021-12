Santa Casa de Votuporanga inaugura novo RH e Espaço para Colaborador

Os colaboradores da Santa Casa de Votuporanga são fundamentais para a existência da Instituição. Ao longo dos 71 anos, o Hospital se tornou referência graças ao empenho e dedicação de milhares de profissionais. Nesta terça-feira (21/12), a Santa Casa inaugurou duas áreas, pensando naqueles que tanto se dedicam aos pacientes. O provedor Dr. Roberto Biazi entregou o novo Recursos Humanos (RH) e Espaço para Colaborador, avaliados em R$345 mil (reforma e mobiliário).

Dr. Roberto Biazi destacou os investimentos. “Estamos entregando espaços vitais para nossa Instituição. Talvez seja mais comum em hospitais as inaugurações de obras voltadas ao atendimento, mas temos que lembrar que o Departamento de Recursos Humanos é muito importante para qualquer empresa. Em um passado distante, era o setor que cuidava de admissões e desligamentos de funcionários. Com a Revolução Industrial, com foco voltado para a administração, viu-se a validade desta área porque é aqui que desenvolvemos as políticas que colocamos em prática no campo de trabalho. Aqui os colaboradores são avaliados e encorajados com o propósito maior”, frisou.

Ele destacou que os resultados são frutos de trabalho ininterrupto da diretoria, do Conselho, profissionais, de uma ideologia de que todos querem o Hospital melhor. “O Espaço do Colaborador contou com recursos parlamentares e quero destacar o deputado federal Eduardo Bolsonaro que destinou uma emenda para a Santa Casa, cujo parte dela foi empregada nesta obra”, complementou.

O provedor também discorreu sobre a nova Sala de Captação, também entregue nesta terça-feira. “É um setor onde a Instituição abre as portas para a comunidade no sentido inverso. Oferecemos assistência o tempo todo e na Captação pedimos auxílio da comunidade. Temos recebido uma receptividade muito grande. Em plena crise, nosso evento Leilão de Gado nos agraciou com um resultado muito positivo e que será direcionado em obras”, enfatizou.

Já o prefeito Jorge Seba destacou a parceria com a Santa Casa. “Temos que sempre auxiliar a Instituição, porque ela salva vidas de tanta gente de Votuporanga e região. É um prazer muito grande estar em um evento como esse de inaugurações de áreas administrativas, de RH e Captação de Recursos. As verbas são muito bem aplicadas aqui e o Hospital não dispõe apenas em pensar em leitos, mas de toda a estrutura ao redor e os colaboradores fazem parte desta engrenagem”, disse.

A gestora do RH, Gisele Souza Ribeiro Antoneli, falou da satisfação em entregar as obras. “Eu estou no Complexo há 12 anos e já vivenciei muitas conquistas da Instituição, mas essa me deixa especialmente feliz. A gente sabe que foi um projeto que foi adiado em virtude da pandemia, mas hoje temos a bênção de estarmos nesta entrega. É uma gratidão imensa estar aqui”, afirmou.

Os novos espaços ficam próximos ao almoxarifado e Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital. O investimento possui dois andares e uma entrada exclusiva pela Rua Tocantins.

No térreo, fica o Espaço do Colaborador com uma estrutura voltada para descanso e convivência. A área contempla: uma guarita/recepção; uma sala de conforto dos colaboradores com poltronas para descanso; uma sala de TV; um espaço de convivência; uma sala de informática para uso dos colaboradores; uma sala de atendimento do RH; além de vestiários feminino e masculino com banheiros.

No piso superior, fica o novo RH. O espaço é composto por: uma sala da Gerência de Recursos Humanos; uma sala com os setores de Treinamento e Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção e Departamento Pessoal; uma sala do SESMT; uma sala da Gerente Administrativa e Facilites; um consultório para Medicina do Trabalho; uma recepção; uma sala de treinamento com 40 vagas; duas salas de atendimentos/reuniões/entrevistas; uma copa; um consultório de fisioterapia; uma sala de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e dois banheiros (um feminino e um masculino).

Sala de Captação de Recursos

A nova Sala de Captação de Recursos é um espaço moderno para receber os grandes parceiros e incentivadores da Santa Casa. Nas proximidades do estacionamento, possui uma entrada exclusiva facilitando ainda mais o recebimento de doações e logísticas. A nova estrutura avaliada em R$75 mil contempla ar-condicionado, mobiliário moderno e sala de reuniões, além de dois banheiros. O novo local possibilita melhor acolhimento para os doadores e voluntários, que diariamente vão até o Hospital para fazer suas contribuições, além de envolver todos os profissionais da área de Captação de Recursos. O local abrange os setores de Telemarketing e Nota Fiscal Paulista, integrando ainda mais estes importantes serviços para a Instituição.