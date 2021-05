Alergologista do SanSaúde ressalta cuidados

Para comemorar o Dia de Prevenção da Alergia, Dr. Dalvo Guedes Filho ofereceu dicas para ter qualidade de vida

Nesta sexta-feira (7/5) é comemorado o Dia Nacional de Prevenção da Alergia. Esta data visa alertar a população sobre as doenças que afetam cerca de 30% de brasileiros. Além disso, busca chamar atenção para a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento de cada tipo da patologia.

O SanSaúde conversou com o médico Dr. Dalvo Guedes Filho, que explicou mais sobre as alergias. “Trata de uma reação exagerada do organismo contra uma determinada substância (alérgeno), como por exemplo a poeira, alimentos, animais, medicamentos, insetos, etc. No que diz respeito ao aparelho respiratório, os tipos mais comuns são rinoconjuntivite alérgica e asma. Já na pele, urticária, dermatite atópica e a dermatite de contato são mais comuns”, disse.

Sintomas

Os sinais e sintomas da alergia variam de acordo com o alérgeno envolvido, mas cada tipo possui um quadro específico de reações.

• Alergias respiratórias – Espirros, nariz congestionado, olhos lacrimejantes, vermelhos ou inchados, inchaço da boca e/ou vias respiratórias, pálpebras inchadas e coriza.

• Alergias na pele – inchaço, edema, coceira, vermelhidão, pele seca, erupção cutânea.

• Alergia alimentar – Inchaço nos lábios, língua, face ou garganta, urticária, formigamento na boca, diarreia, dor de estômago, náuseas e vômitos.

Como identificar?

Para o diagnóstico, são realizados os testes alérgicos e exames laboratoriais, mas principalmente uma história clinica bem detalhada.

Tempo seco e seus cuidados

O médico ressaltou que, o tempo seco assim como ar-condicionado, ressecam as mucosas, causando maior facilidade para os alérgenos e os agentes infecciosos agirem. “Devemos, principalmente, fazer boa hidratação oral e inalação com soro fisiológico. O uso de umidificador também é recomendado principalmente em ambientes com ar-condicionado”, frisou.

Tratamento

O tratamento principal é afastar o agente causal assim que este seja diagnosticado. “Para cada doença, existe um acompanhamento através de medicamentos, higiene ambiental e, às vezes, ¨vacinas de alergia¨ para reduzir a sensibilidade para determinada substância”, complementou Dr. Dalvo.

Como evitar as alergias?

Primeiro passo: descobrir o problema.

Hoje, com ajuda dos testes de alergia e intolerância, o diagnóstico é bem mais prático. Como os sintomas e reações variam muito de pessoa para pessoa, se suspeitar de alguma alergia, consulte seu médico. Ele é quem irá investigar os sintomas e indicar quais exames e tratamentos você deve fazer.

Alergia respiratória: o cuidado começa em casa.

Poeira, pelos de animais, poluição e fumaça de cigarro são os piores inimigos para quem tem rinite, sinusite, asma, bronquite e outros problemas respiratórios. Abrir as janelas, trocar as roupas de cama uma vez por semana, limpar os móveis com um pano úmido, eliminar o cigarro (principalmente dentro de casa) e evitar que os bichinhos durmam no mesmo quarto que você são algumas dicas para aplicar no dia a dia.

Alergia alimentar: corte o que não te faz bem.

Primeiro, o ideal é cortar da dieta os alimentos que causam alguma reação estranha no corpo. Depois, é fundamental fazer um exame para identificar se essa reação acontece por conta de alergia ou intolerância. Nos dois casos, a imunoterapia é uma opção de tratamento a longo prazo.

Alergia cutânea: não deixe a pele sentir.

Manchas avermelhadas e intensa coceira na pele? Pode ser alergia. Os médicos recomendam cuidado especial com o uso de cosméticos, vestir apenas roupas de algodão e não tomar banhos muito quentes, até mesmo no inverno.