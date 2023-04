Santa Casa de Votuporanga e Senac: humanização no atendimento na Pediatria

Cronograma foi elaborado, com ações voltadas às atividades lúdicas e recreativas

Os fantoches e dedoches garantem a risada dos pequenos. A alegria de produzir os personagens e inventar histórias dá asas à imaginação das crianças. E transforma a Santa Casa de Votuporanga em castelos, bosques e reinos.

O projeto Criança Feliz, desenvolvido pela Instituição em parceria com o Senac, tem como objetivo humanizar ainda mais os atendimentos da Pediatria. Um cronograma foi desenvolvido com ações que trazem empatia, carinho, amor e acolhimento.

As atividades começaram em fevereiro e encerram em maio. Entre as atividades, brincadeiras, dedoches, desenhos, massinhas e oficinas na Brinquedoteca da Instituição. Os menores, que estão isolados, também são assistidos. “Cada visita do Senac é uma proposta nova, com ações lúdicas e divertidas. O intuito é que os pacientes esqueçam, nem que seja naquele momento, que estão no Hospital. Muitos traumatizam com o jaleco das equipes e os alunos do Senac surgem com um novo olhar para eles”, contou a enfermeira Renata Rálio.

Além dessas iniciativas, o Senac está com uma vaquinha virtual para comprar um carrinho elétrico para a locomoção das crianças internadas. A vaquinha virtual foi criada pelos alunos e alunas Anna Carollina Padim, Leandro Silva, Giovanne Prado, Taine Abreu e Maíra Ferreira. Interessados em colaborar com a iniciativa devem acessar o link www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-crianca-feliz-anna-carollina-padim. Também é possível contribuir com a iniciativa por meio de Pix, usando a chave 3600657@vakinha.com.br.

A compra do carrinho elétrico é uma estratégia de humanização que será adotada para acalmar os pequenos pacientes que estão passando por tratamentos no hospital. A ideia é que os atendimentos, procedimentos e internações se tornem momentos mais amenos para as crianças. Ao invés de se deslocar de maca para fazer um exame, por exemplo, o paciente poderá ir dirigindo o carrinho elétrico, ficando mais tranquilo para realizar o procedimento.

Renata ressaltou a importância de parceiros. “A cada visita dos alunos, as nossas crianças se sentem mais confortáveis com o ambiente hospitalar. Eles transformam a nossa rotina, promovendo atividades do bem, educativas e que reforçam nosso objetivo de uma assistência humanizada e de qualidade. Agradecemos pela parceria e pelo projeto que, sem dúvidas, deixa nossas crianças felizes”, finalizou.