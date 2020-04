Psicóloga fala sobre ansiedade

No Votunews Saúde, Elaine Fogaça comenta sobre os principais pontos do problema e dá valiosas dicas para controlar o transtorno.

Estamos em um momento de grandes incertezas e vulnerabilidade, sensação de insegurança, fragilidade e até mesmo impotência para lidar com as situações cotidianas.

Precisamos entender que, em momentos assim, é comum sentirmos medo e ansiedade. E não há nada de errado. Porém, é preciso entender que deixar a ansiedade e o medo saírem de controle não irá contribuir em nada.

Mas, afinal, o que é a ansiedade?

Podemos definir a ansiedade como um comportamento a uma reação emergencial do organismo, uma apreensão desagradável causada por uma ameaça incerta. Ou seja, o anúncio de que algum evento indesejável.

Quando esse perigo é sentido como sendo muito ameaçador, e eu considero que os meus recursos são insuficientes para enfrentá-lo, surgirá aí um estado de ansiedade intenso e disfuncional.

Quais os Sintomas da Ansiedade:

Emocionais:

Preocupação excessiva;

Pensamentos acelerados;

Dificuldade de relaxar;

Irritabilidade;

Dificuldade de concentração;

Preocupação exagerada em relação a realidade.

Físicos:

Suor excessivo;

Dificuldade de respirar;

Tonturas;

Aceleração dos batimentos cardíacos;

Tremores;

Enrijecimento Muscular;

Pensando neste momento, quero dividir com vocês uma técnica usada durante o processo terapêutico para o tratamento da ansiedade que irá ajudá-los a lidar com a ANSIEDADE!!!

Técnica : ACALME-SE

Desenvolvida por Bernard Rangé, psicólogo clinico e pioneiro na abordagem TCC – Terapia Cognitivo Comportamental, no intuito de lidar melhor com a ansiedade, o ataque do pânico ou a agorafobia.

Cada letra tem seu significado, sendo elas: A.C.A.L.M.E-S.E.

(A) Aceite sua ansiedade: ao aceitar sua ansiedade, você lida com ela de frente, pois evitar essa conscientização pode causar uma piora no próximo episódio de ataque. Em vez de medo ou raiva, troque esses sentimentos por aceitação, evitar a ansiedade só estará prolongando sua dor.

(C) Contemple as coisas em sua volta: tire a sua atenção dos sentimentos internos ou de sintomas que o ataque possa ocasionar. Repare as coisas ao seu redor e as coisas que estão acontecendo fora de você. Tirar a atenção de dentro, ajuda a lidar melhor essa ansiedade.

(A) Aja com sua ansiedade- continue o que estiver fazendo mesmo que a ansiedade venha e, se preciso, diminua ou faça as coisas mais devagar. O que você não pode é parar de fazer tudo pelo fato de se encontrar assim, isso mostra fuga e, como dito anteriormente, fugir da sua ansiedade e das sensações não é o melhor caminho.

(L) Libere o ar dos pulmões- técnicas de respiração ajudam bastante a lidar com esses momentos. Puxe o ar por 3 segundos e solte o ar levemente por 6 segundos. Dessa maneira, você acaba harmonizando sua respiração atual e ajuda na oxigenação do cérebro.

(M) Mantenha os passos anteriores- continue o que estava fazendo nesse momento, aceite, contemple, aja com ela e libere o ar dos pulmões.

(E) Examine seus pensamentos- quando ocorrer um episódio ansioso ou de pânico, reflita sobre seus pensamentos, o que vem na hora? Muitas vezes acabam trazendo pensamentos de que tudo vai cair ou morrer pelo fato de estar sentindo-se ansioso. Os sintomas nesse momento são naturais e não é uma anormalidade do seu corpo.

(S) Sorria! Você conseguiu- parabéns por passar por esse momento e fazer tudo o que foi falado anteriormente. Isso é experiência, e fique feliz por lidar com a ansiedade da melhor maneira. Você está fazendo o seu melhor!

(E) Espere o futuro com aceitação- ataques assim sempre acontecem e são naturais ao comportamento humano. Na próxima vez que acontecer, abrace sua ansiedade e lide como lidou na última vez. A cada experiência recebida, você estará pronto para a próxima e não será mais doloroso como antes.

Que tal usar o ACALME-SE no dia a dia?

É uma boa técnica para passar pela ansiedade na certeza de que você tem capacidade de sobra para lidar com ela.

Elaine R. Fogaça

Psicóloga

CRP 06/140970