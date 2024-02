Funfarme treina profissionais de toda região para alta hospitalar responsável

Nesta sexta-feira (23.fev), profissionais da saúde pública de mais de 20 municípios da região de Rio Preto passaram por uma manhã de aperfeiçoamento para receber pacientes pós alta hospitalar da Funfarme. O 1º Encontro de Alta Responsável é uma realização do Hospital de Base (HB) que visa levar conhecimento aos profissionais das UBSs do DRS XV de como atuar com pacientes na chamada ‘alta responsável’, em que o paciente depende de continuidade dos cuidados em casa pós-alta.

Conforme Portaria MS nº 3.390 (Brasil, 2013), que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar, a alta responsável é o processo de planejamento e transferência do cuidado de uma unidade de saúde (hospitalar ou ambulatorial) para outra. Dessa forma, os pacientes de Rio Preto e região que recebem alta do hospital e ainda precisam de algum tipo de assistência de saúde, como curativos ou fisioterapia, são encaminhados para as UBSs da região para a continuidade desses cuidados.

“O objetivo da alta responsável é garantir aos pacientes que estiveram internados no Complexo Funfarme a informação e a continuidade do cuidado junto a rede de atenção básica, propiciando a continuidade do cuidado por meio de orientação do paciente, familiares e cuidadores, além da implantação de mecanismos de desospitalização, que são alternativas às práticas hospitalares, como os cuidados domiciliares pactuados nas Redes de Atenção à Saúde”, explica a enfermeira Lidiane Miotto Barreta, Enfermeira do Núcleo Interno de Regulação FUNFARME.

Das 7h30 às 12h30 os profissionais de 31 municípios da região passaram pelos laboratórios de simulação e tiveram treinamentos de punção e cuidados com o Cateter totalmente implantado, cuidados para manutenção do Cateter Central de Inserção Periférica, Cuidados com Ostomias, e Estações Práticas.