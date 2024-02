Onze cidades estão em emergência por causa da dengue no Estado de SP

O município de Registro, no interior de São Paulo, decretou estado de emergência em saúde pública, nesta quinta-feira (22/2), por conta do aumento dos casos de dengue no início deste ano. Com a medida, o número de cidades paulistas em situação de emergência chega a pelo menos 10.

Até o momento, além de Registro, Iepê, Marília, Botucatu, Jacareí, Pindamonhangaba, Pederneiras, Bariri, Guararema, Suzano e Taubaté decretaram emergência por dengue.

Segundo o Painel de Monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde, que compila os dados sobre a dengue, foram confirmados 75.568 casos da doença em todo o estado.

Mortes

Na manhã desta quinta-feira, haviam 17 mortes registradas em São Paulo, nos municípios de Taubaté (2); Pindamonhangaba (2); Pederneiras (2); Marília (2); Bebedouro (1); São Paulo (1); Guarulhos (1); Tremembé (1); Bauru (1); Parisi (1); Matão (1); Franca (1); e Batatais (1).

Além das mortes por dengue confirmadas, há 57 casos sob investigação. Do total de casos confirmados da doença, 104 foram classificados como dengue grave.

Sintomas da dengue

Os sintomas da dengue podem variar de leves a graves, e geralmente aparecem de 4 a 10 dias após a picada do mosquito infectado. As manifestações clínicas incluem:

Febre alta: a temperatura corporal pode atingir valores significativamente elevados, geralmente acompanhada de calafrios e sudorese intensa;

Dor de cabeça intensa: a dor é geralmente localizada na região frontal, e pode se estender para os olhos;

Dores musculares e nas articulações: sensação de desconforto e dor, muitas vezes referida como “quebra ossos”;

Náuseas e vômitos: podem ocorrer, contribuindo para a desidratação;

Manchas vermelhas na pele: conhecidas como petéquias, essas manchas podem aparecer em diferentes partes do corpo;

Fadiga: uma sensação geral de fraqueza e cansaço persistente.

Tratamento

O tratamento da dengue visa aliviar os sintomas e garantir a recuperação do paciente. Algumas medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde incluem:

Hidratação adequada: a ingestão de líquidos é fundamental para prevenir a desidratação, especialmente durante os períodos de febre e vômitos;

Uso de analgésicos e antitérmicos: medicamentos como paracetamol podem ser utilizados para reduzir a febre e aliviar as dores;

Repouso: descanso é essencial para permitir que o corpo combata o vírus de maneira mais eficaz;

Acompanhamento médico: em casos mais graves, é crucial procurar assistência médica para monitoramento e tratamento adequado;

Evitar automedicação: o uso indiscriminado de alguns medicamentos, como anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e aspirina, pode agravar o quadro clínico; a administração desses fármacos é contraindicada em caso de dengue.

Prevenção da dengue

Além do tratamento, a prevenção da dengue é crucial. Medidas como eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, uso de repelentes, instalação de telas em janelas e portas, conscientização da população sobre a importância dessas práticas são enfatizadas pelo Ministério da Saúde.