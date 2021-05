Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde fazem live sobre vacina contra a COVID-19

Médico da Família e Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, vai esclarecer as dúvidas nesta quinta-feira, dia 27 de maio, a partir das 19h

A Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde realizam nesta quinta-feira, dia 27, para uma live com o objetivo de orientar a população sobre a vacinação da COVID-19 e comorbidades. O médico da Família e Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, é o convidado desta vez do bate-papo que será feito no Instagram da Instituição e também no Instagram do plano de saúde. A apresentação será da jornalista da Santa Casa, Andressa Aoki.

Durante a live, o médico vai explicar qual público-alvo de cada etapa da imunização, como comprovar as comorbidades e as possíveis reações de cada vacina. As perguntas devem ser enviadas pelo e-mail comunica2@santacasavotuporanga.com.br até o meio-dia da quinta-feira ou pelo inbox das redes sociais.

Desde sexta-feira passada (21/5), Votuporanga começou a vacinar pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC e pessoas com comorbidades, com 45 anos ou mais. Diante disso, a proposta da live é sanar os questionamentos, com informação e interatividade.

A gestora do Sansaúde, Luana Romano, ressalta a interação entre o Hospital e o plano de saúde. “Esta será a primeira ação on-line que faremos juntos. Estamos com um cronograma de bate-papos com os profissionais da operadora, a fim de aproximar ainda mais os beneficiários, ressaltando as especialidades atendidas. Estamos à disposição para agregar conhecimento, com informações relevantes de prevenção, saúde e qualidade de vida”, ressaltou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “O SanSaúde, que é o plano de saúde da Santa Casa, merece este destaque e ficamos muito felizes em oferecer informação para a população por meio dos médicos conveniados. Vamos todos assistir”, disse.



SERVIÇO

Live da Santa Casa e SanSaúde sobre vacina da COVID-19 e comorbidades

Convidado: médico da Família e Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann

Apresentação: Andressa Aoki, jornalista da Santa Casa

Data: 27/05/2021 (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h

Instagrans: @santacasavotuporanga e @sansaude