No dia 10 de setembro, a live foi transmitida às 10h, abordando o tema “A importância da notificação do suicídio nos serviços de saúde”. A palestra foi voltada aos profissionais de saúde do Município, e mediada pelo Coordenador da Rede de Saúde Mental de Votuporanga, o psicólogo Doutor Reinaldo de Carvalho.

A segunda e última ação será em 15 de setembro, aberta aos profissionais de saúde dos 102 municípios de São Paulo, com duas lives em períodos diferentes. A primeira será realizada das 10h às 12h, em ação conjunta com a Divisão Regional de Saúde, a DRS XV de São José do Rio Preto, em parceria com as Secretarias de Saúde de Votuporanga e do Estado de São Paulo, apresentando o tema “Suicídio e saúde mental em tempos de pandemia”.

A outra live do dia 15 de setembro é aberta a todo o público, será transmitida pela plataforma do Zoom, às 19h, e conta com o apoio dos alunos da Liga de Psiquiatria do curso de Medicina da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, para falar sobre os aspectos multiprofissionais do suicídio.

O link para as lives será publicado nas redes sociais da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).

Setembro Amarelo

Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2014, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações. Foi trazido ao Brasil pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria).