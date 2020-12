Defesa Civil emite alerta para tempestade na região

A previsão é do INPE e Defesa Civil e sinal de alerta compreende em boa parte do estado de São Paulo para as próximas 72 horas na região.

A atenção é para os altos acumulados de chuva que pode provocar transtornos na região noroeste paulista com acumulados que podem atingir 50 mm em algumas regiões.

Na véspera de Natal, a temperatura sobe em boa parte do estado de São Paulo, e no oeste paulista o tempo começa a abrir mais. Já a chuva mais pesada e o tempo mais fechado, com temperaturas mais baixas, se concentra principalmente no leste paulista, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.