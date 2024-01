PSICOLOGIA EM VERSOS Aline Costa – psicóloga votuporanguense-, lança livro de poesias e pensamentos

A autora convida você a mergulhar em um universo onde a complexidade da mente encontra a expressão poética, um livro que traz à luz os meandros da psicologia de maneira única: através de versos, pensamentos e poesias.

No prefácio da obra ela se expressa: A jornada que você está planejando para iniciar é uma viagem pelas entradas da mente humana, um território vasto e fascinante que, por vezes, só pode ser plenamente compreendido quando delineado pelas palavras delicadas da poesia. Este não é um livro tradicional sobre psicologia, mas sim um convite para explorar o terreno emocional, intelectual e por consequência físico, que os psicólogos atravessam em sua busca pelo entendimento do ser humano.

No livro, você encontrará reflexões sobre os tempos da faculdade, as curiosidades e peripécias vividas por aqueles que se dedicam ao estudo e acolhimento. Os versos se entrelaçam com as experiências vívidas durante a pandemia, um período de desafios e introspecção, onde os primeiros poemas deste livro resgataram sua voz.

A depressão, os transtornos e os tratamentos não são apenas temas envolvidos, mas sim experiências compartilhadas de forma sensível e empática. Cada palavra busca não apenas descrever, mas também conectar, oferecendo um fio de compreensão e solidariedade para aqueles que enfrentam as sombras.

Os versos apresentados são um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, aprendemos, pode haver beleza na jornada da autodescoberta. A psicologia, que muitas vezes se manifesta em termos técnicos e teorias abstratas, encontra aqui uma expressão mais íntima e pessoal.

O livro, segundo a autora, é uma fonte de inspiração, consolo e entendimento para todos que buscam compreender a complexidade da mente humana. E garante que cada poema é um convite para a reflexão e uma oportunidade de conexão, e que, serve para que o leitor se encontre mais próximo não apenas da psicologia, mas também de si mesmo.