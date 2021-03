Santa Casa de Votuporanga disponibiliza 4 leitos extras de UTI

Diante da falta de leitos em toda a região e, consequentemente da impossibilidade de transferir pacientes graves, a Santa Casa de Votuporanga disponibilizou quatro leitos extras de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira (8/3) em caráter emergencial.

Apesar de estar nos seus limites físico e operacional, a Instituição preza sua missão de salvar vidas e se empenha em uma força-tarefa. Espaços físicos, equipamentos e equipes médicas foram remanejados a fim de atender estes pacientes, que não conseguiram vagas em outros hospitais de referência, por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).

A população, mais do que nunca, precisa fazer sua parte. Mesmo com 28 leitos no total para pacientes graves (UTI), a taxa de ocupação segue em 100%, com pessoas aguardando vagas. A Santa Casa reforça o uso correto de máscaras, higiene das mãos e o distanciamento social. São medidas que ajudam nossa assistência e reduzem significativamente os casos de COVID-19!