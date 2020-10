Santa Casa de Votuporanga desenvolve plataforma de boletins informativos

Familiares acessam a área restrita, por meio de login e senha, com informações sobre os pacientes com COVID ou internados na UTI Geral:

Saudade. Preocupação. Busca por notícias. O isolamento que a pandemia do Coronavírus (COVID-19) exige afeta diretamente os familiares, que ficam ansiosos para saber sobre o estado de saúde dos pacientes e não podem visitá-los especialmente nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

A Santa Casa de Votuporanga implementou mais uma ferramenta de comunicação, a fim de facilitar ainda mais o acesso às informações clínicas dos assistidos internados nas UTIs do Hospital. Em uma força-tarefa envolvendo o Setor de Tecnologia da Informação (TI), Qualidade, Serviço Social e Psicologia, além dos profissionais da UTI, uma nova área foi criada dentro do site da Instituição, para uso exclusivo de familiares.

Com o link e senhas informados pelos profissionais da Instituição, os familiares conseguem visualizar o conteúdo, que é atualizado diariamente pelo médico, de segundas às sextas-feiras até ás 12h de cada dia. “É importante ressaltar que o familiar é responsável pelo acesso ao conteúdo e, ao finalizarmos o atendimento, o login e senha são removidos. Tudo com total segurança e confidencialidade, respeitando a ética e sigilo”, ressaltou o gerente de TI, Daniel Martinez.

O médico intensivista, Dr. Lucas Amaral, deu mais detalhes do processo. “Nas primeiras horas do dia, preenchemos as informações relacionadas à saúde, sua evolução, planejamento terapêutico tudo de forma clara e sucinta”, afirmou.

Entre os dados, estão: sedação, nível de consciência, tipo de alimentação, se necessita de aparelhos para respirar, entre outros. “Levamos para o familiar o estado e a etapa de tratamento no qual o paciente se encontra. Receber este boletim ainda pela manhã é de extrema importância para aproximar o familiar da equipe médica e dele sanar suas dúvidas no momento do telefonema, que ocorre mais tarde”, ressaltou.

Dr. Lucas frisou que o boletim não substitui a informação médica realizado por contato telefônico diariamente. “Acreditamos muito nos benefícios da visita dos familiares no leito, especialmente na UTI. Entretanto, suspendemos devido às restrições impostas pela pandemia. Sem este contato, buscamos alternativas a fim de termos êxito no tratamento”, disse.

Familiar de referência

O Serviço Social e a Psicologia do Hospital identificam o familiar, que irá ter acesso às informações, após realização do acolhimento. “Ele é orientado sobre o funcionamento e disponibilidade de acesso ao boletim por meio do portal da Santa Casa. Também assina o termo de confidencialidade”, frisou a coordenadora de Serviço Social, Ticiane Carla Luiz Camilo.

O psicólogo Igor Parise falou dos benefícios. “Atualizar a família com informações sobre o paciente hospitalizado no período da manhã, contribui para amenizar o sofrimento. Diante da situação de isolamento dos internados, os familiares relatam excessiva angústia por informações médicas. Estes boletins proporcionam algum conforto”, afirmou.

Maraisa dos Santos Ferrari Rodrigues, de 35 anos, está com seu esposo internado no Hospital. Silmar Rodrigues segue em tratamento para COVID-19 e parabenizou a Santa Casa pela iniciativa. “Temos acesso ao quadro clínico do paciente. É bem fácil e prático”, contou.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a iniciativa. “Esta é mais uma ação de humanização e empatia. O assistido está ali sozinho, vulnerável e fragilizado. Eles precisam de um apoio e seus acompanhantes precisam de informação. É mais um canal de comunicação,para facilitar esse contato entre equipe, familiares e paciente, todos em prol da recuperação”, finalizou.