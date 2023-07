Santa Casa de Votuporanga apresenta case em evento

Instituição explicou sobre as mudanças de processo de limpeza, ainda mais seguro e com menos risco de infecção

A Santa Casa de Votuporanga apresentou case em um evento de multissegmento, RL Conecta, na última terça-feira (4/7). A Instituição detalhou sobre seu protocolo de limpeza, implementado no início do ano e que já é referência para a região.

A coordenadora de facilities, Daiane Nazzi, e a analista de suprimentos Karen Silveira, representaram a Santa Casa e abordaram sobre a higienização hospitalar. O objetivo do fórum foi levantar os desafios de cada setor, discutir soluções, conhecer novidades e estabelecer trocas.

O novo protocolo do Hospital consiste em kits de ferramentas com carrinhos, que garantem praticidade, qualidade, segurança para colaboradores e pacientes. Foram adquiridos carros de limpeza compostos de ferramentas para execução de limpezas altas (teto e paredes) e baixas (pisos) retirada de resíduos sólidos, limpeza seca, úmida e desinfecção de todos os setores.

A nova tecnologia diminui ainda mais o risco de transmissão cruzada, elevando a segurança do paciente e dos profissionais. Os equipamentos facilitam o processo de higiene e limpeza com relação a tempo e ergonomia, com métodos mais tecnológicos, com menos uso de água e em menos tempo. “Ficamos felizes em participar dessa manhã enriquecedora de networking e aprendizado”, disse Daiane.