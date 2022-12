SanSaúde: dois médicos de Família e Comunidade para você

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Dr. Ernesto Hoffmann e Dr. Jallys Rafael Gonçalves Pessoa fazem parte do nosso corpo clínico e atuam diariamente na sede

Não importa o seu tipo de problema de saúde, a idade ou o gênero – o médico de Família e Comunidade vai oferecer o atendimento certo para você. Afinal, esse profissional é especialista em garantir um atendimento integral do paciente. Seu objetivo é propor novas formas de prevenir problemas de saúde e melhorar a sua qualidade de vida.

O SanSaúde sabe da importância deste profissional e investe na Atenção Primária à Saúde, a linha de cuidado que busca prevenir as doenças e não apenas tratá-las. A operadora de saúde possui dois médicos que atendem os conveniados, com agendamentos de consultas e também com pronto consulta, assistência focada para demanda espontânea.

Dr. Ernesto Hoffmann e Dr. Jallys Rafael Gonçalves Pessoa fazem parte do nosso corpo clínico e atuam diariamente na sede do SanSaúde. A consulta é personalizada e direcionada ao acolhimento.

O médico da família tem seu histórico e, por isso, consegue te apoiar na prevenção de doenças, ele sabe do seu quadro clínico. É um acompanhamento contínuo e, além disso, diferente do pronto socorro, não precisa lidar com a espera e contar todo seu histórico para contextualizar o médico.

Conheça 9 fatos sobre Medicina da Família:

1- Formação do médico de Família

Para receber o título de médico de Família o profissional precisa, após a faculdade de medicina, fazer uma residência médica e/ou prestar uma prova de titulação para essa especialidade. Sendo então, indispensável o conhecimento sobre essa área.

2- Tipos de atendimentos

Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC) estima-se que 80% dos problemas de saúde podem ser atendidos por essa especialidade.

Atendimentos às pessoas independentemente do gênero, idade, doença ou condição de saúde. Podendo atender gestantes, crianças, adultos e idosos com as mais diferentes enfermidades como ginecológicas, respiratórias, cardiológicas, urinárias…

3- Relação Médico-Paciente

A relação Médico- paciente é um ato médico essencial nessa especialidade que procura o bem integral do paciente. Na Medicina de Família e Comunidade, está dada para atender o humano do enfermo e o espiritual do homem. Se o ato médico não se orientar a este fim, a Medicina se desumaniza.

“O médico de Família faz um atendimento individualizado para as pessoas com os mais diversos históricos. Para a construção dessa relação de cuidado é importante que saiba além do histórico de saúde, o entendimento de vida, medos, angústias, desejos, sonhos e planos de seus pacientes.”

4- Doenças tratadas por essa especialidade

O médico de Família é focado nas condições mais comuns na população, geralmente, doenças crônicas ou que se desencadeiam por muito tempo em seus pacientes. Além disso, a prevenção é o foco máximo dessa especialidade. Alguns exemplos desses atendimentos: Medidas de prevenção (check-ups); Promoção da saúde; Hipertensão; Diabetes; Doenças respiratórias; etc.

5- Acompanhamento para a vida inteira

Uma das peculiaridades dessa especialidade é a possibilidade de ofertar um serviço médico que acompanhe o paciente em todas as fases da vida. Dessa maneira, o médico se torna de confiança, que estende o cuidado ao longo da vida, entendendo as fragilidades e o histórico da saúde.

6- Acessibilidade, continuidade e longitudinalidade

A Medicina de Família e Comunidade deve ser a especialidade com um acesso adequado social, organizativo e geográfico. Deve oferecer cuidados em todas as etapas do ciclo vital, favorecendo que estes cuidados sejam realizados pelo mesmo médico de Família e comunidade ao longo de toda a vida do paciente

7- Modelo centrado na pessoa

Costuma-se dizer que o médico de Família é especialista em pessoas. Com o papel fundamental de reconhecer hábitos, sintomas e até estilos de vida que podem ser melhorados. É o profissional médico que mais vai estar ao seu lado em todas as fases da sua vida. Pois ele enxerga o paciente como um todo.

8- Relação com outras especialidades

Esse especialista tem o papel de evitar que as pessoas façam exames desnecessários, procedimentos, consultas e intervenções que não sejam indicadas ou que possam trazer mais riscos do que benefícios.

Quando necessário o médico de Família compartilha o cuidado com outro profissional, quando um tratamento não está trazendo o resultado esperado ou quando existe uma condição que não é tão prevalente. Dessa forma, o atendimento se tornará complementar e conjunta com todas as especialidades.

9- Medicina da família é um modelo Europeu de saúde

Na Europa e no Canadá, por exemplo, 95% da população é atendida por um profissional dessa especialidade. Trata-se de um sistema avançado e monitoramento da saúde populacional.

No Brasil, a estratégia é tornar o atendimento médico ainda mais individualizado com um acompanhamento integral.

Tipos de serviços no SanSaúde

Agendamentos

As consultas podem ser agendadas via telefone 17 3426-3000. A confirmação para o atendimento chegará no WhatsApp do conveniado.

Pronto Consulta

Uma equipe está à disposição de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Os pacientes se dirigem até a sede do plano, retiram uma senha no toten e são atendidos de acordo com a ordem de prioridade.

O serviço é preparado para atuar quando o paciente precisa realizar no mesmo dia ou no máximo no próximo e que não se caracteriza como uma urgência ou emergência médica, ou seja, que não está colocando sua vida em risco.

A sede do plano fica localizada na Rua Osvaldo Padovez, 3063 – Parque Saúde.