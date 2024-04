Médica do SanSaúde explica sobre hemofilia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Dra. Sabrina Saraiva Mangolin, hematologista, esclareceu alguns pontos importantes sobre a patologia.

Na última quarta-feira (17/4), foi comemorado o Dia Mundial da Hemofilia, uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre essa condição complexa e muitas vezes incompreendida. O SanSaúde conversou com Dra. Sabrina Saraiva Mangolin, hematologista, para esclarecer alguns pontos importantes sobre a patologia.

Entendendo a hemofilia: sangramento e tendências espontâneas

A hemofilia é uma condição genética rara, caracterizada pela deficiência ou ausência de certos fatores de coagulação do sangue. Trata-se de um distúrbio da coagulação do sangue, caracterizado por uma tendência aumentada a sangramentos, especialmente os espontâneos, ou seja, sem relação direta com traumas óbvios. “Esses sangramentos podem ser profundos e difíceis de controlar, especialmente em áreas como articulações, o que pode resultar em complicações significativas, especialmente em idosos”, disse a especialista.

Sintomas

Os pacientes com hemofilia enfrentam desafios únicos devido à sua tendência aumentada a sangramentos. Dra. Sabrina explicou que os sintomas podem variar de leves a graves e podem incluir:

– Sangramento prolongado após cortes ou ferimentos.

– Sangramentos espontâneos, especialmente nas articulações, músculos ou órgãos internos.

– Hematomas frequentes e de difícil controle.

Esses sintomas podem ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente e requerem cuidados médicos especializados.

Diagnóstico e suspeita

A suspeita de hemofilia surge geralmente na infância, quando há episódios frequentes de sangramento inexplicado. O diagnóstico é confirmado por meio de exames laboratoriais, como o coagulograma, que avalia a capacidade de coagulação do sangue, e avaliações específicas para identificar a deficiência ou ausência dos fatores de coagulação necessários.

Aspectos genéticos e hereditariedade

É importante destacar que a hemofilia é uma doença ligada ao cromossomo X. “Isso significa que as mulheres podem ser portadoras assintomáticas da alteração genética, enquanto os homens são mais propensos a manifestar os sintomas clínicos de sangramento”, frisou.

Tratamento e qualidade de vida

Embora a hemofilia não tenha cura, a Dra. Sabrina enfatiza que os avanços no tratamento oferecem opções que melhoram significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Centros de referência especializados oferecem terapias de reabilitação, como fisioterapia, e medicamentos que ajudam a controlar os sintomas e reduzir o risco de sangramento. Embora haja sempre um risco residual de sangramento, os pacientes podem levar uma vida próxima do normal com o devido acompanhamento médico e tratamento adequado.

Conscientização e combate ao preconceito

Um aspecto crucial no enfrentamento da hemofilia é combater o preconceito e promover o acesso ao tratamento precoce e eficaz. A conscientização sobre a condição e seus desafios é fundamental para garantir que os pacientes recebam o suporte necessário para gerenciar sua saúde de forma eficaz.

Através da educação e do entendimento, podemos oferecer um ambiente mais inclusivo e solidário para aqueles que vivem com hemofilia e suas famílias.