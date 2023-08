Carreta do Hospital de Amor chega nos bairros São Cosme e Pró-Povo

Até o momento, mais de 600 mulheres passaram por exames, número que está 30% abaixo da capacidade de atendimento; exames devem ser pré-agendados por mulheres interessadas nas unidades de saúde. A carreta itinerante do Hospital de Amor de Barretos segue com os atendimentos em Votuporanga. Até o momento, mais de 600 mulheres passaram por exames, número que está 30% abaixo da capacidade de atendimento. Por isso, é importante que as mulheres interessadas nos serviços prestados pela carreta façam os agendamentos nas unidades de saúde.

Estão disponíveis exames de mamografia para mulheres com idade entre 40 e 69 anos e também exames de papanicolau para quem tem de 25 a 64 anos. Na próxima semana, a carreta passará pelas unidades dos bairros São Cosme e Pró-Povo, no entanto, os atendimentos podem ser agendados por mulheres de outros bairros também. A ação no município segue até o final do mês de setembro e tem como objetivo agilizar o tempo de espera pelos exames de mamografia.

Entre os locais por onde a carreta vai passar estão: Consultório Daniele Cristine Lamana, no Parque das Nações; estacionamento da Igreja Santa Joana, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, no Vila Paes e Câmara Municipal, abrangendo as regiões dos bairros Cecap, Vila América e Paineiras.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Saúde: (17) 3405-9787. Lembrando que todos os atendimentos precisam ser pré-agendados nas unidades de saúde.

Casos no município

A carreta do Hospital de Amor, esteve em Votuporanga nos anos de 2021 e 2022, quando foram realizados 3.494 exames preventivos, destes, 30 casos de câncer foram diagnosticados e encaminhados para tratamento.

Importância da mamografia