Deputado Carlão Pignatari recebe título de cidadão de Mendonça

Nos últimos quatro anos, parlamentar conquistou mais de R$ 130 milhões para o município

O deputado Carlão Pignatari recebeu, nesta sexta-feira (18), o título de Cidadão Honorário de Mendonça. A honraria foi aprovada por unanimidade e concedida pela Câmara Municipal de Vereadores. A solenidade contou com a presença do prefeito Juliano Souza de Oliveira, do vice-prefeito Moisés Kfouri e de outras autoridades do município e da região.

“Me sinto muito feliz, agradecido e honrado de receber o título de cidadão aqui de Mendonça”, afirmou Carlão Pignatari, durante seu discurso da Tribuna da Câmara. “Acredito que a política é a maneira mais rápida melhorar a vida das pessoas. É isso que eu, junto da minha equipe, buscamos fazer. Obrigado a todos e podem continuar contando comigo”, completou o deputado.

Nos últimos quatro anos, o deputado Carlão Pignatari conquistou mais de R$ 130 milhões em recursos e investimentos para Mendonça e região. Entre as ações, estão a entrega de ônibus, van com acessibilidade, caminhões de lixo e de água, reforma de posto de saúde, reforma e ampliação de creche, obras de infraestrutura e prediais, e verbas para custeio da saúde e asfalto.

Só na recuperação da vicinal entre Mendonça e Potirendaba, passando pelos bairros Guajuvira e Coqueiral, foram aplicados R$ 15 milhões. Há ainda a previsão de R$ 85 milhões em investimentos na pavimentação da vicinal entre Mendonça e a Citrosol, e na recuperação das rodovias SP-355 (Rodovia Maurício Goulart), entre Bady Bassitt e Mendonça, e SP-304, entre Mendonça, Adolfo, Sales, Irapuã e Novo Horizonte. Neste trecho, a rodovia recebe diversos nomes.

O prefeito Juliano Souza falou sobre a experiência política do deputado, que também já foi prefeito por dois mandatos consecutivos em Votuporanga, e agradeceu o trabalho feito por Mendonça. “Esse título representa nosso agradecimento a você, Carlão, e nosso reconhecimento ao seu trabalho e parceria. Você tá sempre disposto a nos atender e nos ajudar. Mendonça está crescendo e agradecemos a você por todo o apoio”, disse.

O chefe do Executivo municipal ainda citou todas as obras e conquistas do Carlão para o município, como recursos para asfalto de ruas e avenidas, veículos para a frota municipal, como ônibus, caminhões e ambulância, a construção do centro de múltiplo uso, a ampliação da creche, e o recape da vicinal entre Mendonça e Potirendaba. Disse ainda que o deputado está trabalhando para conseguir o início das obras de recuperação nas rodovias do entorno da cidade.

A vereadora Regiane Teixeira falou em nome de todos os parlamentares da Câmara Municipal, e citou o

a trajetória política, conquistas e realizações do deputado. “O Carlão Pignatari é um grande amigo e parceiro de todos nós e de Mendonça. Obrigado por tudo o que você fez e faz pelo nosso município. Você é merecedor desse título”, afirmou.