Pinato comemora retirada de emenda que enfraquecia logística

O deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) comemorou na tarde desta quarta-feira (15/12) a retirada de uma emenda no Projeto de Lei (PL) 4199/20, que enfraquecia o sistema logístico nacional na proposta conhecida como “BR do Mar”.

Na oportunidade, Pinato denunciou o texto defendido pelo governo federal – através do Ministério da Infraestrutura – que, segundo ele, equipararia os navios estrangeiros às embarcações de bandeira brasileira. “É por isso que os caminhoneiros estão revoltados”, apontou. Ao final da votação, o parlamentar demonstrou que o texto aprovado pela Câmara é uma conquista dos interesses nacionais e dos brasileiros.

“Eu estou aqui do lado do ‘Chorão’ e quero agradecer a todos os caminhoneiros e empresas de cabotagem brasileiras. Hoje conseguimos manter no relatório o texto que garante a prioridade das empresas brasileiras de transporte marítimo. Isso, consequentemente, afetaria o setor logístico e afetaria os caminhoneiros. Por que se formaria um monopólio”, iniciou.

“Derrotamos o governo e parabéns ao relator [deputado Gurgel (PSL-RJ)], que mesmo sendo da base acolheu [a nossa demanda], como acolheu da outra vez. Parabéns ao Senado Federal, mas parabéns a base [do governo] e a oposição, que se sensibilizaram com a verdade. Quem manda no país são os brasileiros”, complementou o parlamentar do PP paulista.

O PL 4199/20 segue agora para a sanção presidencial. Após a deliberação da matéria, o caminhoneiro Wallace Costa Landim – conhecido popularmente como “Chorão” – agradeceu o parlamentar paulista do PP pela articulação da iniciativa que também favoreceu os motoristas autônomo.

“Eu que agradeço, deputado Fausto Pinato, pelo enfrentamento de mais de um ano e hoje nós temos aí o êxito de não entregar a matriz rodoviária aos estrangeiros e ter uma disputa leal no nosso país com as empresas brasileiras. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe a cada dia que passa”, finalizou.