Ocorrências de incêndios às margens das rodovias têm queda de 61%

Levantamento realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), aponta que, de junho a setembro de 2022, foram registradas 580 ocorrências de focos de incêndio próximas às estradas estaduais sob sua jurisdição. O número é 61% menor que o mesmo período de 2021, onde totalizaram 1.498 ocorrências.

O dado é positivo e demonstra que as ações de prevenção e combate implementadas pela Operação SP Sem Fogo surtem efeito. No entanto, o risco permanece alto devido à estiagem prolongada. A vegetação seca vira combustível, e o vento forte ajuda na propagação das chamas em áreas de mata.

Dentre as principais causas de incêndio, estão as bitucas de cigarro jogadas das janelas dos veículos, que podem incendiar a vegetação; fogueiras não autorizadas para queima de lixo ou fins agrícolas; utilização do fogo descontrolado para limpeza de terrenos, entre outros fatores.

Por isso, o departamento promove ações de conscientização dos motoristas e reforça as equipes de limpeza para a realização dos serviços, como a poda do mato, a manutenção de aceiros e a retirada de objetos despejados irregularmente próximos às estradas. Os canais digitais também recebem reforço com campanha educativa e mensagens de alerta aos motoristas.

“Educação e conscientização são ferramentas muito eficientes para mitigar o risco e os danos provocados por incêndios nesta época do ano. A redução no índice nos mostra que o caminho é esse. Vamos continuar mantendo o foco nas medidas de monitoramento e controle”, avalia a secretária da pasta, Natália Resende.

Como parte da Operação SP Sem Fogo, o DER investe, neste ano, R$ 59 milhões em serviços de conservação e manutenção das margens das rodovias, com a poda e limpeza das áreas das respectivas faixas de domínio. A limpeza é uma ação preventiva fundamental para evitar incêndios de grandes proporções em áreas verdes afetadas pela estiagem.

Além disso, foram contratadas 14 carretas (uma para cada regional do departamento) para realizar o primeiro atendimento de combate aos incêndios nas rodovias, pelo período de estiagem, com investimento de R$ 5,9 milhões.

Atendimento

Os usuários que se depararem com incêndio ou fumaça poderão acionar a Central de Operações e Informações (COI) por meio do número 0800 055 5510. É necessário informar a rodovia, e um veículo de inspeção dará todo suporte para segurança viária.

Em caso de queimadas

Ao avistar fumaça na rodovia, o condutor deve:

Reduzir a velocidade

Ligar para a Central de Operações e Informações (COI/DER-SP) pelo 0800 055 5510

Fechar vidros e posicionar o sistema de ventilação na posição recircular;

Trafegar com farol baixo aceso;

Manter uma distância maior do veículo da frente;

Evitar frear bruscamente;

Ao entrar em via com cortina de fumaça, não parar o veículo na faixa de rolamento; caso a fumaça esteja intensa, procurar local adequado e seguro distante do ponto de incêndio.

SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo visa, entre outras ações, diminuir os riscos associados aos focos de incêndio no Estado, principalmente durante o período mais seco do ano, de junho a outubro na região Sudeste do país.

Neste ano, o Governo de SP investe mais de R$ 97 milhões em aquisição de equipamentos anti-incêndio, veículos, limpeza de áreas marginais de rodovias e ampliação do uso de tecnologia de boletins meteorológicos e monitoramento via satélite.

A operação é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta também com ações e investimentos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundação Florestal (FF), Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB) e Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).