SanSaúde: boleto online a partir deste mês

Usuário também pode baixar o arquivo pelo site, qualquer dúvida entre em contato no WhatsApp.

Desde dia primeiro deste ano, o SanSaúde está na era digital. Os boletos bancários serão enviados por e-mail, garantindo mais comodidade e segurança. Desta forma, o usuário ganha facilidade no pagamento do seu plano de saúde.

Agora, o boleto está disponível em cinco opções: no aplicativo do banco (Débito Direto Autorizado- DDA), no site www.sansaude.com.br (com a segunda via), no código de barras que é enviado via SMS, no e-mail e também na sede do plano, localizada na Rua Osvaldo Padovez, 3063.

O SanSaúde destaca que é importante manter seus dados cadastrais atualizados, para facilitar o contato quando necessário. Dúvidas no telefone (17) 3426-3000 e também pelos WhatsApps (17) 99125-0862/99112-3234.