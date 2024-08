PREVISÃO DO TEMPO: TENDÊNCIA DE CHUVA PARA DEZ DIAS NO BRASIL

Veja a previsão detalhada de chuva para o Brasil de Norte a Sul nos próximos dez dias e confira ainda o mapa de precipitação no período

A chuva vai alcançar mais áreas do Brasil nos próximos dias, mesmo sendo o auge da estação seca no país, com a influência de uma frente fria que vai avançar por parte do território brasileiro e romper o bloqueio atmosférico do ar quente e seco que inibe a ocorrência de precipitação em muitas áreas do país. É o que indica a previsão de chuva para os próximos dez dias no Brasil.

O mapa acima mostra a projeção de chuva para dez dias no Brasil a partir da rodada da 0Z desta terça-feira do modelo meteorológico europeu.

A Região Norte já não mais está no período chuvoso do ano, que se denomina de inverno amazônico, o período do calendário em que há uma maior concentração das chuvas que vai de dezembro até meados de maio, e que normalmente concentra 60% a 70% da precipitação do ano. Nos próximos dias, entretanto, espera-se um aumento da chuva na Região Norte. Onde mais deve chover será no Acre, Oeste e o Norte do Amazonas e em Roraima. A chuva deve retornar em áreas do Pará, Rondônia e Tocantins, embora não em todas as cidades destes estados. Grande parte de Rondônia e Tocantins, por exemplo, devem continuar sem chuva.

Na Região Nordeste, a instabilidade segue concentrada mais na costa. A chuva vai afetar a faixa costeira em especial dos litorais da Bahia até Pernambuco. Os volumes vão ser baixos na maioria dos locais. Chove em pontos isolados do interior, mas, no geral, a maior parte do território nordestino deve ter pouco ou nada de chuva nos próximos dez dias. No Centro-Oeste, o tempo seco segue predominando em uma extensa área da região com precipitação bastante escassa durante os próximos dez dias no Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

Uma frente fria pode levar instabilidade ao extremo Sul goiano e ao Sudoeste do Mato Grosso. O sistema frontal, no final desta semana, deve ter impacto maior no Mato Grosso do Sul com chuva na grande maioria das cidades do estado. A mesma frente fria vai levar chuva ainda para diversos pontos do Sudeste do Brasil. O sistema trará chuva para a grande maioria das cidades de São Paulo no final da semana. Pode até chover forte com a frente em algumas regiões paulistas no decorrer da sexta-feira.

A instabilidade frontal trará chuva também no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, a influência da frente fria deve favorecer chuva em pontos do Sul e do Leste do estado, embora com baixos volumes e de forma irregular. Não se descarta até chuva isolada em pontos do Triângulo Mineiro, mas, se ocorrer, será de forma muito localizada.

Os maiores volumes de chuva vão ocorrer no Sul do Brasil, como é o normal em agosto. Uma frente semi-estacionária atua no Rio Grande do Sul e, por isso, o estado concentra os maiores acumulados de precipitação com os maiores volumes no Oeste, Centro e o Sul gaúcho nesta semana, uma vez que na próxima o tempo seco predomina. Uma massa de ar polar vai deslocar o sistema como uma frente fria na segunda metade desta semana para Norte, o que vai levar chuva para Santa Catarina e o Paraná já no Oeste nesta quarta e em mais regiões dos dois estados entre a quinta e a sexta-feira.