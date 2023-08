Morte encefálica de Sadraque Muni Martins foi constatada no dia 9 deste mês e a doação feita no dia seguinte, no Hospital de Base de Rio Preto (SP)

Ao g1, o médico coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do HB, João Fernando Picollo informou que, assim como no caso de Sadraque, o ato da doação representa mais do que apenas a possibilidade de salvar uma vida. “É comprovado cientificamente que doação tanto faz bem para o receptor quanto para a família do doador. É uma forma de tirar algo ‘positivo’ da dor, porque a família tem consciência de que ajudou a salvar uma vida. Com esse ato de altruísmo, elas vivenciam o luto de uma forma mais amena”, reforça o médico.