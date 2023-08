Mulher doa rim para salvar a vida do marido em Rio Preto

Os dois, que moram em Auriflama, são primos e foram compatíveis

A funcionária pública Iraciara Orlando Camargo, de 56 anos, e o topógrafo José Bueno de Camargo Filho, de 63, são casados há 38 anos e moram em Auriflama, município que fica a cerca de 132 quilômetros de Rio Preto. Além de marido e mulher, eles também são primos – a mãe de Iraciara, dona Cleonice Camargo, é irmã de José Bueno de Camargo, pai de José Filho. Iraciara doou seu rim para salvar a vida do marido na última terça-feira, 22. A cirurgia foi realizada no Hospital de Base de Rio Preto.

O casal, que tem três filhos – Maiara, Iara e João Américo – e dois netos – Thiago e Francisco – não imaginava que no dia do aniversário de José ele sofreria um infarto. Após o ataque cardíaco em 21 de janeiro de 2021 e com a realização de exames, o casal descobriu que os dois rins dele não estavam funcionando. Desde então, José viajava três vezes por semana, geralmente de segunda, quarta e sexta, até Rio Preto para realizar diálise. Procedimento através do qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer.

Após fazer exames, Iraciara descobriu que era compatível com o marido e não hesitou em ajudá-lo. Segundo a funcionária pública, foi muito gratificante saber que poderia ajudar o marido. “(Por) saber que eu poderia tirar ele daquela vida de dia sim e dia não viajar 130 quilômetros e ainda ficar ligado em uma máquina por quatro horas”, afirma.

Iraciara teve alta nesta sexta-feira, 25, e descreve que a cirurgia foi tranquila. “Tenho muita fé em Deus e acho que Ele me colocou na vida do Bueno porque tinha um propósito. Se cada um de nós puder fazer um pouquinho para melhorar a vida do próximo, vamos fazer”, ressalta. José Bueno deve ter alta na próxima segunda-feira, 28.

A funcionária pública relembra que o marido não podia fazer muitas coisas das quais gostava, como pescar, viajar, além da alimentação, que era limitada pois ele não podia comer nada com potássio e sódio. A partir de agora, o que ela e o marido esperam é uma qualidade de vida melhor. “Queremos uma vida feliz com muita saúde para a família toda”, finaliza.

Doadores vivos

De acordo com o Ministério da Saúde, o transplante com doadores vivos é permitido para um dos rins, parte do fígado, parte da medula e parte dos pulmões. Isso se a pessoa for maior de idade e capaz juridicamente de doar órgãos a seus familiares.

No caso de doador vivo não aparentado, é exigida autorização judicial prévia. Além do médico avaliar o histórico clínico das pessoas e as doenças prévias. A compatibilidade sanguínea é primordial em todos os casos. Há também testes especiais para selecionar o doador que apresenta maior chance de sucesso.

(Colaborou Sarah Belline)

Fonte: https://www.diariodaregiao.com.br/cidades/regiao/mulher-doa-rim-para-salvar-a-vida-do-marido-em-rio-preto-1.1264777?rdst_srcid=2927869&fbclid=IwAR0vC6vCx2ywxt1a61NOQdazBgEN7PPqh1vxBwPmB2QAMw0Rc1sTKULGJPc