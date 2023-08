Alunos da rede municipal de Valentim participam de Intensivão

Os alunos do 2º e 5º anos do ensino fundamental da rede municipal de Valentim Gentil estão passando por uma verdadeira maratona preparatória através de intensivos com perguntas de múltipla escolha em Matemática, Língua Portuguesa, Interpretação de Texto e Ciências.

O “intensivão” tem um propósito especial: diagnosticar a qualidade do ensino municipal e preparar as crianças para o SAEB, a prova nacional que acontece entre 23 de outubro de 10 de novembro. O resultado dessa prova é crucial para calcular o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

E os professores também não ficam de fora dessa maratona. Eles estão mergulhados em estudos, cursos e formações continuadas com especialistas renomados. Tudo para elevar o nível da Educação Pública Municipal e conquistar uma boa nota no IDEB.