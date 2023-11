Equipe do SAMU de Votuporanga orienta crianças da rede municipal de ensino

Projeto Samuzinho é desenvolvido com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio das Secretarias da Saúde e da Educação para alunos dos 5º anos

As crianças da rede municipal de ensino estão aprendendo na prática dicas e técnicas importantes de como salvar vidas por meio do projeto SAMU nas escolas, mais conhecido como Samuzinho. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio das Secretarias da Saúde e da Educação, está orientando alunos dos 5º anos para estarem aptos a enfrentar situações de urgência e emergência, seja no ambiente escolar ou no dia a dia.

Durante as palestras são realizadas instruções práticas e teóricas sobre queimaduras, hemorragias, afogamentos, paradas cardiorrespiratórias, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, entre outros assuntos. A equipe tem o intuito de impactar as crianças no sentido de torná-las multiplicadoras das noções de suporte à vida assimiladas durante o treinamento, principalmente até a chegada da ajuda profissional especializada.

Projeto Samuzinho

O projeto Samuzinho tem como objetivo informar às crianças em fase escolar a respeito das funções e da importância do SAMU, orientar como agir em situações de risco e quando acionar o número de emergência 192. E com essa conscientização, reduzir o número de ligações indevidas (trotes), que é uma das principais dificuldades do serviço.