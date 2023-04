SAIU NO VOTUNEWS: vale Puskás? motoboy acerta bicicleta perfeita em jogo amador no campo da Ferroviária em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Bruno Moro faz golaço em Votuporanga, digno de Cristiano Ronaldo contra a Juventus. A pintura foi no jogo entre Ferroviária e Grilo FC, no último domingo.

Um motoboy entregou entretenimento puro em uma partida de futebol amador de Votuporanga/SP. Acostumado a pilotar uma moto, Bruno Moro se arriscou na bicicleta e o vídeo do momento está nas redes sociais para provar que a tentativa foi mais do que certeira.

O atacante amador de 33 anos fez um golaço de bicicleta com um movimento perfeito, digno de Cristiano Ronaldo contra a Juventus. A pintura foi no jogo entre Ferroviária e Grilo FC, no último domingo.

Bruno Moro, mais conhecido como “Zebrinha”, joga pela Ferroviária. No segundo tempo, na vitória parcial da equipe por 1 a 0, após receber um cruzamento, o jogador virou uma surpreendente bicicleta para ampliar o placar.

“Na hora que eu dei a bicicleta, os caras do meu time já comemoraram. Eu nem vi a trajetória da bola. Vi ela no fundo da rede. A galera veio na minha reta e já entendi que foi um golaço”, contou Zebrinha.

O mais impressionante é que não é a toa que Zebrinha marcou esse belo gol. O motoboy já foi jogador profissional quando era mais novo, inclusive com passagem pelo Votuporanguense, tradicional time da cidade.

Raul Borges, autor do cruzamento e supervisor do CAV, contou que Bruno sempre subiu bem de cabeça, mas a bicicleta foi surpresa.

“Como já joguei com ele há tempos, eu sei que ele sobe bem de cabeça, mas não imaginava que ele ia mandar a bicicleta. Surpreendeu a gente”, contou Raul.

O outro envolvido no lance é Lindomar Ferreira Silva, o “Rilla”. Ele é professor de uma escolinha da cidade e foi convidado para narrar e filmar o jogo. No vídeo, é possível ver que ele fica sem reação no momento da bicicleta.

“A hora que a gente viu o gol, nós ficamos maravilhados. Estou há muito tempo no futebol e raras foram as vezes que eu vi um gol como aquele. Foi um prazer imenso, porque estava narrando e filmando ao mesmo tempo. Foi uma satisfação”, contou Rilla.

Agora, a brincadeira do pessoal de Votuporanga é lançar a #ZebrinhaNoPuskás. Mas o próprio Bruno não dá tanta dimensão ao feito.

“Só felicidade. Mas é isso, gol é gol, não importa como”, brincou o motoboy.

A partida entre Ferroviária x Grilo FC terminou empatada em 2 a 2 e a equipe de Bruno venceu nos pênaltis, avançando para a próxima fase do campeonato.

*Com informações do ge