‘Saidinha’ temporária vai liberar mais de 2.000 detentos da região

Rio-pretenses e demais moradores da região que se cuidem e fiquem atentos. Isso porque entre os dias 14 e 20 deste mês, 2.023 detentos da região serão beneficiados pela ‘saidinha’ temporária. Apesar do contingente, nem todos saem de acordo com a polícia, pois não tem para onde ir durante o período.

Para se ter uma ideia, serão liberados 217 indivíduos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Icém, 1.593 do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto, mais 203 do CDP e seis da Penitenciária (ambos de Riolândia), além de quatro presos do CDP de Paulo de Faria.

Não há nenhuma informação, no entanto, em relação às 143 mulheres alocadas no Centro de Ressocialização Feminina (CRF) rio-pretense, se algumas (ou todas) serão beneficiadas com a ‘saidinha’ temporária.

Gazeta de Rio Preto