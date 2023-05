Dono de padaria reage a assalto e detém bandido

Um assaltante de 31 anos foi preso em flagrante neste último domingo, (21/05/2023), após roubar uma padaria na rua José Marques de Mendonça, no Centro de Bady Bassitt (SP). Os próprios comerciantes que conseguiram deter o suspeito.

De acordo com informações da Polícia Militar, o criminoso chegou em uma moto por volta das 11h20 e entrou no estabelecimento usando capacete. Em seguida ele foi até o caixa e pediu a quantia de R$ 100.

Após o proprietário negar a entrega do dinheiro, o bandido tirou uma faca da cintura e foi em direção à vítima. No mesmo instante, o comerciante fechou a gaveta rapidamente e ele tentou golpeá-lo no braço, mas felizmente não conseguiu.

Com a ajuda do pai, os dois conseguiram deter o ladrão e chamar a polícia.Ele foi preso em flagrante pela PM e levado para a Central de Flagrantes de Cedral (SP).

A moto e as facas foram apreendidas e ele permaneceu preso à disposição da justiça. Em casos como este, a recomendação da polícia é para que as vítimas nunca reajam a assaltos.