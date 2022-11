Acidente entre moto e caminhão mata jovem de 20 anos

Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão matou um jovem de 20 anos, identificado como Breno Dantas, em Rio Preto. O acidente aconteceu na noite deste sábado (26) em uma rotatória da avenida Carlos Fernandes com a rua Valdomiro de Oliveira, no Jardim Alice.​

De acordo com o registro policial, o motorista do caminhão, um homem de 23 anos, seguia pela avenida, quando atingiu o motociclista na rotatória. A vítima teria avançado no sinal de parada e, após ser atingida pelo caminhão, ela foi atropelada pelo veículo e morreu no local.

Outro rapaz estava na garupa da moto e precisou ser internado no Hospital de Base com suspeita de fratura na perna esquerda. Aos policiais, o motorista disse que tentou desviar o veículo, mas não teve tempo de evitar o acidente. Após prestar depoimento, ele foi liberado.

O corpo de Breno foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

SBT Interior