Saiba como será a troca de pulseiras e entrega de abadás do Oba

Nesta 14ª edição do Carnaval de Votuporanga todos os kits serão retirados pelos foliões no Mundo Oba, com início na quinta-feira, dia 20, das 11h às 21h.

A troca dos convites pelas pulseiras e a entrega dos kits abadás do Oba Festival 2020 começa na quinta-feira, dia 20 de fevereiro. A retirada deverá ser feita no Mundo Oba, que fica no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, localizado na vicinal Ângelo Commar, com acesso fácil e rápido pelas rodovias Euclides da Cunha e Péricles Belini.

No primeiro dia, o horário de atendimento será das 11h às 21h. Na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, os foliões podem retirar os kits no mesmo horário. Já no sábado, dia 22, primeiro dia do evento, a retirada será realizada das 11h às 3h da madrugada. No domingo, dia 23, e na segunda-feira, dia 24, o horário será das 15h às 3h da madrugada. Na terça-feira, dia 25 e último dia do Oba Festival, o horário será das 14h às 22h. A organização informa ainda que a troca de ingressos diários será feita também no local do evento, assim como haverá ainda a possibilidade de compras de convites para os quatro dias ou diários na bilheteria.

O Carnaval de Votuporanga será do dia 22 a 25 de fevereiro. Para percorrer a avenida do Oba com shows no trio elétrico, foram confirmados Tomate, Batom na Cueca, A Zorra e Banda Eva. Para o palco, a organização anunciou Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ludmilla, Léo Santana, Zé Neto e Cristiano, Bonde do Tigrão, Cat Dealers, Chemical Surf, Monobloco, Kevinho, Dennis DJ, DJ GBR, Dilsinho, Thascya, Atitude 67 e Monobloco

Virada de lote e convites diários

As vendas do quarto lote do Oba Festival terminam no dia 17 de fevereiro. A partir do dia 18, os valores terão alteração. Por enquanto, é possível comprar em até 5x no cartão convites de Pista por R$ 820,00, Camarote OBA R$ 1.180,00 e Camarote Premium by Café de La Musique R$ 1.850,00. Os convites diários custam R$ 370, camarote Oba por R$ 530,00 e Premium por R$ 850,00.

Pontos de vendas

Confira os pontos de vendas físicos do Oba Festival: Araçatuba (Zapith Esportes), Bauru (Flipper Lanches), Barretos (Glad), Cuiabá (Centro Oeste Viagens), Franca (House Winter Eventos), Graal São Carlos, Graal Rubi em São Carlos, Goiânia (Divino Fogão), Presidente Prudente (4US Eventos), São José do Rio Preto (Shopping Iguatemi), São Paulo (Luz, Câmera Burger), Uberaba (Mens Camisaria), Uberlândia (Sunglass Hut), Ribeirão Preto (CVC) e Rio Verde (Lê Pinguê). Em Votuporanga, os pontos de venda são Guichê Web na Avenida Vale do Sol, 5236 ou no Oba Store na Avenida Antonio Frederico, 2184. Vendas online: www.guicheweb.com.br/oba Mais informações: www.obafestival.com.br

14ª edição do Oba Festival – Carnaval em Votuporanga