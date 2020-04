4. Observe a data

Observe se o conteúdo faz referência clara às datas sobre o episódio narrado ou o momento em que a informação foi tornada pública. É comum o resgate de notícias antigas que, retiradas de contexto, provocam desinformação. O mesmo vale para fotos e vídeos. Quando receber conteúdos assim, uma rápida pesquisa na internet pode dizer se aquelas imagens ou episódios são recentes e estão contextualizados corretamente.

No caso de conteúdos sobre o novo coronavírus, saber a data tem importância especial. Por tratar-se de um vírus descoberto recentemente, muitos estudos ainda estão em andamento e informações sobre os riscos e métodos de controle mudam constantemente.

5. Consulte sites oficiais

Procure checar informações em sites oficiais que tratam do assunto. No caso de mensagens sobre novos medicamentos, receitas caseiras ou links com promessas de serviços ou entrega de materiais gratuitos (como oferta gratuita de álcool gel), tente verificar se a informação é confirmada em sites do Governo do Estado, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.

Na dúvida, não clique em links desconhecidos, principalmente aqueles que prometem entrega gratuita de produtos ou serviços de transferência de recursos. Pessoas mal intencionadas aproveitam o momento para roubar seus dados e aplicar golpes virtuais.

Essas recomendações baseiam-se em orientações formuladas por iniciativas nacionais e internacionais dedicadas à checagem de informações e combate à desinformação, entre elas First Draft e Comprova, entre outros.

Quando perceber que está diante de um conteúdo falso, informe a pessoa que repassou o material. Se possível, alerte a plataforma por onde recebeu que aquela mensagem, vídeo ou texto é falso.

É válido lembrar que quem produz e divulga informações enganosas fica sujeito a punições legais, em especial se o conteúdo ferir a honra de alguém.

