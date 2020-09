Segundo dados da Autarquia, a Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” abastece 25% do consumo total da cidade e, atualmente, está com 2,25 metros abaixo do nível normal, sendo o nível mais crítico já registrado desde que as obras da Represa de Captação do “Córrego Marinheirinho” foram concluídas, em 1974.

Atualmente, além da Represa Municipal, Votuporanga possui quatro Poços Profundos, sendo eles localizados na Zona Norte, Zona Sul, Sudeste e Oeste; Poços 1 e 2 do Distrito de Simonsen; e um Poço da Vila Carvalho.

O Poço Profundo da Zona Oeste foi executado pelo Governo atual e inaugurado no último dia 7 de agosto de 2020.

Orientações

Economizar água é o principal cuidado que pode ser tomado neste período:

– Tome banhos mais curtos e, sempre que possível, feche o chuveiro;

– Ao escovar os dentes, lavar o rosto ou mãos, mantenha a torneira fechada;

– A descarga deve sempre ter sua válvula regulada;

– Reutilize a água que sai da máquina de lavar para fins não potáveis;

– Não utilize mangueira para lavar carros ou regar plantas;

– Utilize a vassoura para limpar calçadas.