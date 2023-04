Saev Ambiental inicia troca de tubulação do Poço Sul

O valor do investimento da obra é de R$ 855,8 mil; serviços, realizados por uma empresa terceirizada, devem durar 10 dias.

Uma empresa contratada pela Saev Ambiental deu início, na última terça-feira (18.abr), na obra de modernização dos equipamentos do Poço Profundo Zona Sul, que faz parte do sistema de abastecimento de água de Votuporanga/SP.

Profissionais trabalham no local com apoio de um guindaste para a realização da troca do tubo de coluna, que integra o conjunto motobomba, responsável pela captação de água subterrânea. Os serviços devem durar aproximadamente 10 dias. O valor da obra é de R$ 855.800,71, entre material e serviço terceirizado para a substituição da tubulação.

O Poço Sul foi inaugurado em agosto de 1980, sendo que sua produção diária é responsável, atualmente, por 28% do abastecimento total de água em Votuporanga. De acordo com o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, o tubo de coluna faz a união entre o bombeador, instalado internamente no poço, e o motor, que fica na parte externa.

“O novo tubo de coluna tem uma forma de conexão mais moderna. Antes, a junção era através de parafusos, e esta nova tubulação será conectada por uma luva roscável, que facilita e torna mais rápidas as manutenções periódicas”, afirmou o engenheiro da autarquia.

O superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, afirma que a modernização do Poço Sul era um sonho antigo da autarquia. “A Saev Ambiental busca constantemente melhorar e aperfeiçoar os serviços que são prestados à população de Votuporanga e dos distritos de Simonsen e Vila Carvalho, por meio de novas tecnologias. No planejamento da autarquia estava programada a modernização dos poços profundos, que são essenciais para o abastecimento regular de água em Votuporanga”, afirmou.