Votuporanga registra 2,5ºC em noite que cidades da região têm temperaturas negativas

Cidades do noroeste paulista registraram temperaturas negativas nesta quinta-feira (29), de acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). Na terça-feira (27), a Defesa Civil emitiu alerta sobre a possibilidade de baixas temperaturas no interior de São Paulo.

Enquanto em Votuporanga/SP os termômetros registraram mínima de 2,5ºC de acordo com dados do Ciiagro. Em Santa Salete/SP, a mínima chegou a -1,8ºC, a menor temperatura registrada pelos termômetros na região. Em Jales/SP, a mínima foi de -0,8ºC. As baixas temperaturas mudaram o cenário de cidades da região. Em Monte Aprazível/SP as plantas amanheceram congeladas.

Veja abaixo as temperaturas máximas e mínimas registradas nas demais estações meteorológicas no noroeste paulista, segundo dados do Ciiagro:

>Auriflama: mínima de 4,6 e máxima de 14,4

>Cardoso: mínima de 2,9 e máxima de 19,4

>Dirce Reis: mínima de 1,6 e máxima de 16,0

>Estrela D’Oeste: mínima de 1,7 e máxima de 16,5

>Fernandópolis: mínima de 4,3 e máxima de 15,7

>General Salgado: mínima de 3,3 e máxima de 15,2

>Indiaporã: mínima de 3,6 e máxima de 19,2

>Jales: mínima de -0,8 e máxima de 15,6

>Mirassol: mínima de 2,5 e máxima de 15,2

>Monte Aprazível: mínima de 1,1 e máxima de 15,7

>Nhandeara: mínima de 3,5 e máxima de 17,0

>Paulo de Faria: mínima de 4,1 e máxima de 21,1

>Santa Fé do Sul: mínima de 6,4 e máxima de 15,5

>Santa Salete: mínima de -1,8 e máxima de 16,8

>Votuporanga: mínima de 2,5 e máxima de 16,3