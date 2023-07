Saev Ambiental faz novas intervenções na Rua Itacolomi

Ação será realizada neste domingo, das 7h às 17h, com baixa pressão nas torneiras e falta de água momentânea nos bairros da região Sul.

Neste domingo (30.jul), a Saev Ambiental provocará intervenções na Rua Itacolomi, nos trechos de cruzamentos com as ruas Pernambuco e Ivaí, para realizar a instalação de novos registros que aperfeiçoarão a setorização do sistema de abastecimento de água, em Votuporanga. Por conta da modernização no processo, os bairros abastecidos pelo Poço Sul, das 7h às 17h, ficarão com baixa pressão nas torneiras e haverá falta momentânea de água.

Entre os bairros estão Estação, Marão, São João, Chácara Aviação, Jardim Residencial Dharma, Jardim Athenas, Jardim das Palmeiras I e II, Jardim Marin, Jardim Santos Dumont, Jardim Umuarama, Parque 8 de Agosto, Parque Guarani, Patrimônio Novo, Vila Marin, Vila Muniz, Vila Residencial Parque Saúde, Vila São Vicente e adjacências.

Durante a intervenção neste domingo, os dois cruzamentos da Rua Itacolomi ficarão interditados. A indicação da Saev Ambiental e da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança é de que os motoristas optem por trajetos e desvios alternativos.

A instalação dos novos registros faz parte da obra que vem sendo realizada na Rua Itacolomi, desde o início deste mês, para a substituição da adutora que interliga a distribuição de água entre as regiões Sul e Leste da cidade. Além das melhorias na setorização do sistema, a Saev Ambiental também fará a troca de ramais de interligação das casas e estabelecimentos comerciais.

“Esses novos registros, que serão instalados nos dois cruzamentos da Rua Itacolomi, possibilitarão que durante a obra ou até mesmo em melhorias futuras não ocorra a falta de água no setor inteiro. Haverá interrupção no abastecimento apenas da rua que compreende a quadra em manutenção”, afirmou Luciano Passoni, superintendente adjunto da Saev Ambiental.

As obras na Rua Itacolomi estão sendo realizadas no trecho entre a Rua Pernambuco e a Rua Rui Barbosa, início da avenida João Gonçalves Leite. O valor total da obra é de R$ 316.110,80, sendo R$ 136.558,80 de material e R$ 179.552,00 de obras civis, com custo total da autarquia.

De acordo com o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, a tubulação, instalada há anos na Rua Itacolomi, não tem suportado a demanda da distribuição e a pressão da rede de abastecimento de água, causando diversos vazamentos e transtornos aos moradores.

“Temos constantes vazamentos registrados neste trecho da Rua Itacolomi. Estes locais possuem diversas dificuldades para a realização de manutenções e reparos, como, por exemplo, tráfego intenso de veículos. Por isso, decidimos substituir a adutora antiga fazendo uma adutora mais resistente, melhorando toda a questão operacional envolvida”, afirmou o engenheiro da autarquia.

O superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, afirma que essa obra é muito importante para Votuporanga, porque aperfeiçoa e melhora o sistema de abastecimento de água no município, principalmente nas regiões Sul e Leste, garantindo excelência nos serviços prestados à população. “A Saev Ambiental busca constantemente otimizar os serviços e investir em materiais e novas tecnologias. Contamos com a compreensão da população e dos moradores da Rua Itacolomi por conta dos possíveis transtornos (entradas/saídas de veículos em casas e estabelecimentos comerciais) e lentidão no fluxo de veículos, principalmente em horários de pico.”, afirmou.