Saev Ambiental executa obra em trecho de emissário no Jardim Mastrocola

Entre materiais, equipamentos e mão-de-obra a Saev Ambiental terá investido ao final mais de R$ 442 mil em melhorias no local.

Um outro trecho do emissário no bairro Jardim Orlando Mastrocola, onde está localizado o coletor tronco de esgoto da Saev Ambiental, começou a ser refeito na última semana. Com o fim da vida útil de parte da tubulação, a execução foi necessária para conter possíveis vazamentos de esgoto. Mais de R$ 442 mil serão investidos ao todo.

O coletor tronco é a tubulação que faz parte do sistema de coleta de resíduos que recebe contribuições de redes coletoras de esgoto e de outros coletores tronco e os conduz a um interceptor que por sua vez conduz os esgotos até uma estação de tratamento.

A Autarquia realizou licitação na modalidade concorrência pública, do tipo menor preço e empresa vencedora foi a Moura Junior Construções e Engenharia Ltda ME.

Para a execução da obra são necessários 451 metros de novos tubos, diz o engenheiro civil e especialista em saneamento da Saev Ambiental, Marcelo Cambrais. “Neste trecho do emissário já iniciamos a instalação de 181 tubos adquiridos pela Saev. Dessa vez foram comprados tubos de concreto de 800 mm para atender ao projeto”.

A obra percorrerá ainda pelas etapas de assentamento da tubulação, execução de Poços de Visita e Caixa de interligação com a tubulação do trecho existente. Ao final do projeto, a Saev Ambiental terá investido R$ 442.090,45, com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra.

“A obra foi necessária para evitar riscos de extra vazamentos, e de contaminação da água e do solo, além conter a necessidade frequente de reparos. A obra do emissário segue dentro do cronograma previsto e sem grandes contratempos”, ressalta o superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali.