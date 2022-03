Soldado russo é capturado, ganha comida e chora ao ligar para a mãe

​​A guerra na Ucrânia tem mostrado o pior lado de algumas pessoas, mas também existe a compaixão em momentos de terror. Nesta quarta-feira, 2, viralizou um vídeo que mostra um soldado russo sendo alimentado por civis ucranianos enquanto tenta falar com sua mãe por vídeo-chamada.

O registro foi publicado pelo jornalista e correspondente do BuzzFeed, Christopher Miller.

“Vídeo notável está circulando no Telegram. Ucranianos deram comida e chá a um soldado russo capturado e ligaram para sua mãe para dizer que ele está bem. Ele desabou em lágrimas. Compare a compaixão mostrada aqui com a brutalidade de Putin”, escreveu ele em postagem no Twitter.

​​Nos comentários nas redes, algumas pessoas enfatizaram que o soldado prisioneiro deve ser muito jovem e reafirmaram que a Rússia tem envolvido ‘adolescentes’ na batalha.​​

