Saev Ambiental anuncia que abastecimento de água volta ao normal em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Comunicado – 08/03/2023

A Saev Ambiental informa nesta quarta-feira (08/03) que, dentro do prazo divulgado, os sistemas de abastecimento de Votuporanga foram normalizados após danos causados pela forte chuva de domingo (05/03).

A autarquia enfatiza ainda que há bairros com manutenções pontuais de vazamentos, que podem gerar baixa pressão nas torneiras ou suspensão temporária do serviço.

A Saev Ambiental agradece a compreensão de todos e reforça a importância do uso consciente da água.