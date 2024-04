Aluna aciona viatura para homenagear o pai, que se aposenta após 30 anos na PM

Homenagem inédita foi feita pela aluna soldado Larissa Mazali, do 30º Batalhão de São José do Rio Preto

Policiais militares que fazem o patrulhamento para garantir a segurança nos bairros de São José do Rio Preto (SP) foram surpreendidos na última segunda-feira (15/4) por uma chamada inusitada na rádio patrulha.

A aluna soldado do 30º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPMI), Larissa Mazali, aproveitou suas atividades no Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para “acionar” a viatura do pai, o cabo Mazali. O chamado não era de ocorrência em andamento; tratava-se de uma homenagem única feita por ela ao pai, que vai se aposentar após 30 anos de serviço na PM em prol da sociedade.

“Pai, parabéns pelos 30 anos de serviço. Eu estou muito orgulhosa de você […] Eu espero que agora você possa descansar e aproveitar a vida. Eu espero ser um pouco igual ao senhor, não sei se consigo”, disse a aluna.

Mantendo a postura profissional de militar, cabo Mazali respondeu: “Oi, filha. Você consegue sim ser até melhor que o pai. O pai te ama muito nessa vida. Corre atrás do seu sonho aí, viu. Batalhe”, respondeu. SBT INTERIOR