Sábado tem vacinação em Votuporanga

Sete Postos de Saúde abrem neste dia 3 até às 13h

Mais um sábado será marcado pela vacinação em Votuporanga. Sete unidades de saúde estarão abertas neste dia 3 de setembro, das 8h às 16h, para vacinar todos os públicos por meio das campanhas contra Poliomielite, Multivacinação e contra a Covid-19.

As doses estarão disponíveis nos seguintes Consultórios Municipais: Policlínica “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); “Dr. Jonas Pires Correa” (Pozzobon); “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras); “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto” (Jardim Marin); “Dr. Ruy Pedroso” (Palmeiras); “Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Júnior” (Cecap II) e “Daniele Cristine Lamana” (Parque das Nações).

Pela campanha contra Poliomielite podem ser vacinadas crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias para proteger contra a paralisia infantil. Já a Campanha Nacional de Multivacinação tem como público-alvo crianças de 0 a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber vacina disponível pelo SUS como, por exemplo, sarampo, caxumba, rubéola, meningites, hepatite, coqueluche, difteria, tétano, entre outras doenças.

E pela campanha de vacinação contra a Covid-19, podem se imunizar todos os públicos, inclusive crianças de 3 e 4 anos que possuem comorbidades, cujas doses foram recebidas nesta semana. O público geral acima de 5 anos que ainda não se vacinou ou que está no prazo para receber as doses de reforço também podem comparecer nas unidades com a carteirinha de vacina e documentos pessoais.